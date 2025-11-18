Укр

Полностью проник в тело насекомого: атакованную грибом бабочку увидели на Закарпатье (редкое фото)

Татьяна Крутякова
На одном из этапов бабочку буквально разрывает

В Украине насекомые, как и в других частях света, могут болеть паразитарными болезнями и изменять свой внешний вид. Так, на Закарпатье увидели бабочку, которую поразил гриб.

Соответствующее фото было опубликовано в группе "Насекомые Украины". По словам автора, он увидел такую бабочку недавно, то есть где-то в начале ноября.

На фото хорошо видно, как сильно изменил насекомое гриб, буквально проросший в теле бабочки. Фактически насекомое с таким количеством мицелия уже доживает последние часы. К тому же гриб, прорастая в теле, начинает контролировать поведение бабочки, поэтому у нее может быть хаотический полет, движения и т.д.

Пост автора фото

Автор предположил, что бабочку полностью поразил гриб Cordyceps. Однако в комментариях люди добавили, что вероятнее всего насекомое поразил Akanthomyces, ведь плодное тело кордицепса одиночное.

"Гриб полностью проникает в тело насекомого, контролирует его поведение и в конце концов прорастает наружу — невероятный, но жуткий пример того, как работает природа", — написал автор фото.

Один из пользователей рассказал, как проходит заражение грибом насекомого и его паразитирование. По мнению мужчины, бабочку поразил энтомопатогенный гриб. После заражения он прорастает внутри насекомого, в результате чего оно погибает. Далее тело используется в качестве субстрата, где гриб спороносит и распространяется. Фактически это пример паразитирования грибов.

Интересно, что после гибели насекомого гриб разрастается на столько сильно, что происходит взрыв мицелия. Бабочку буквально разрывает изнутри. Такой тип паразитирования присущ Akanthomyces и Cordyceps.

