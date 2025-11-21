"Днистер", которого мы больше не увидим: как выглядел первый магазин самообслуживания в СССР (фото)

"Днистер" — опередивший свое время магазин: первое самообслуживание, отдельные отделы с личными входами

Без сомнения, легендарный магазин "Днистер" в Тернополе не работает уже три года. "Телеграф" предлагает вспомнить, каким он был и почему о нем даже писали в газетах.

Гастроном "Днистер" открыли в советское время. Он работал в самом сердце города на Театральной площади и был ориентиром для нескольких поколений тернополян.

Уникальный универмаг, опередивший время

Магазин состоял из нескольких отделов с отдельными входами. В 50–80-х годах 20 века его отделы занимали несколько помещений, где сейчас работают рестораны и кафе. Когда-то здесь продавали сладости, рыбу и мясо, бакалею — каждый отдел имел свой вход.

"Днистер" с разными входами для каждого отдела

Самое интересное – именно "Днистер" стал одним из первых магазинов самообслуживания во всем СССР. В 70-е здесь убрали прилавки, оставили кассу и выставили товары на полки. Для советской торговли это было настоящим прорывом – тогда магазин и попал на полосы газет.

Очередь за сладостями в новогодние праздники в "Днистер"

В гастроном ходили по всей семье

"Днистер" в 21 веке

"Днистер" пережил одно закрытие — здесь работала аптека. В 2014 году магазин снова открыли под старым названием – и он вернул себе место среди любимых точек города.

Новая жизнь магазина "Днистер" в 2014 году

В 2022 году "Днестра" не стало окончательно

Горожане вспоминают — в "Днистер" заходили еще совсем маленькими детьми. "Папа покупал там живчик в 2000 и мы шли в 3 школу на подготовку", — пишет Кристина. "Но все все равно встречаются у Днестра", — резюмирует София.

