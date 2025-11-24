Откуда деньги на такую квартиру? В Киеве разгорелся скандал с полковником полиции

САП заинтересовалась элитной квартирой, оформленной на тещу полковника

Заместитель начальника киевской полиции попал в скандал из-за элитной квартиры. Жилье за несколько миллионов Тарас Полиенко оформил на свою тещу, десятилетиями не работавшую. Суд проверил финансы семьи и забрал в бюджет деньги от продажи недвижимости – около 9 миллионов.

Что нужно знать:

Недвижимость записали на пенсионерку без доходов.

САП добилась взыскания стоимости активов.

Квартиру успели продать перед судом.

Больше читайте в материале "Телеграфа" : "Как полковник полиции из Киева пытался спасти пентхаус тещи: на пенсионерку оформили огромную квартиру и паркоместа".

В Высшем антикоррупционном суде САП добился взыскания в доход государства стоимости пентхауса, оформленного на тещу заместителя начальника ГУНП в Киеве Тараса Полиенко. Антикоррупционные органы указали, что квартира и два паркоместа являются "необоснованными активами".

Тарас Полиенко

Мужчина всю жизнь работал в полиции, а его жена получает только соцвыплаты. Несмотря на это, семья жила в большой квартире в ЖК "Заречный" с видом на Днепр — одном из самых дорогих комплексов столицы.

За несколько недель до того, как государство потребовало конфискацию этого имущества, теща правоохранителя продала пентхаус. Как удалось узнать "Телеграфу", покупатель имеет связь с крупным киевским застройщиком.

Полиенко ранее работал начальником отдела полиции в речном порту, а затем получил повышение до заместителя руководителя столичной полиции. До 2021 года его семья проживала в доме в Броварском районе, а в 2022-м, получив новую должность, полковник переехал в пентхаус в ЖК "Заречный" вместе с женой и детьми.

В САП сообщили:

"ВАКС, рассмотрев исковое заявление САП, признал необоснованными активами два машино-места и квартиру, общей площадью более 220 кв. м в жилом комплексе "Заречный" в г. Киеве, которые оформлены на родственнице чиновника столичного Нацпола. В доход государства взыскано два машино-места, 3 672 929 гривен, а также доходы, полученные от ее продажи, — 4 972 751 гривну", — заявили в прокуратуре.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что столичный полицейский живет "не по карману". Официальные доходы семьи не позволяют объяснить дорогие покупки и сбережения.