Звідки гроші на таку квартиру? У Києві розгорівся скандал з полковником поліції

САП зацікавилася елітною квартирою, оформленою на тещу полковника

Заступник начальника київської поліції потрапив у скандал через елітну квартиру. Житло за кілька мільйонів Тарас Полієнко оформив на свою тещу, яка десятиліттями не працювала. Суд перевірив фінанси родини і забрав у бюджет гроші від продажу нерухомості – майже 9 мільйонів.

Що треба знати:

Нерухомість записали на пенсіонерку без доходів.

САП добилася стягнення вартості активів.

Квартиру встигли продати перед судом.

Більше читайте у матеріалі "Телеграфу": "Як полковник поліції з Києва намагався врятувати пентхаус тещі: на пенсіонерку оформили величезну квартиру та паркомісця".

У Вищому антикорупційному суді САП домігся стягнення у дохід держави вартості пентхауса, який був оформлений на тещу заступника начальника ГУНП у Києві Тараса Полієнка. Антикорупційні органи вказали, що квартира та два паркомісця є необґрунтованими активами.

Тарас Полієнко

Чоловік все життя працював у поліції, а його дружина отримує лише соцвиплати. Попри це родина жила у великій квартирі в ЖК "Зарічний" з краєвидом на Дніпро — одному з найдорожчих комплексів столиці.

За кілька тижнів до того, як держава вимагала конфіскацію цього майна, теща правоохоронця продала пентхаус. Як вдалося дізнатися "Телеграфу", покупець має зв’язок з великим київським забудовником.

Полієнко раніше працював начальником відділу поліції в річковому порту, а згодом отримав підвищення до заступника керівника столичної поліції. До 2021 року його родина проживала у будинку в Броварському районі, а у 2022-му, отримавши нову посаду, полковник переїхав в пентхаус в ЖК "Зарічний" разом з дружиною та дітьми.

У САП повідомили:

"ВАКС, розглянувши позовну заяву САП, визнав необґрунтованими активами два машино-місця і квартиру, загальною площею понад 220 кв. м у житловому комплексі "Зарічний" у м. Києві, які оформлені на родичку посадовця столичного Нацполу. У дохід держави стягнуто два машино-місця, вартість цієї квартири, яка була відчужена до пред’явлення позову, а саме 3 672 929 гривень, а також доходи, отримані від її продажу, – 4 972 751 гривню", — заявили у прокуратурі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що столичний поліціянт живе "не по кишені". Офіційні доходи родини не дозволяють пояснити дорогі покупки та заощадження.