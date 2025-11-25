Дивний гул налякав киян серед ночі: що насправді відбулося у столиці

Незвичний шум збігся з черговою атакою Росії на столицю.

У вівторок, 25 листопада, Росія знову обстріляла столицю ракетами та безпілотниками. Близько другої години ночі киян налякав незвичний гул, який долинав з різних районів столиці. Звук нагадував роботу турбін літака або шум від дронів.

Що треба знати:

Гул не пов’язаний із ракетами чи дронами

Звук виник через скид пари на ТЕЦ

Це безпечна технологічна процедура

Як виявилося, це ТЕЦ почали скидати пару після перепадів тиску. Про це повідомили місцеві ЗМІ.

"Кияни, звук, який ви зараз чуєте — це ТЕЦ спускають тиск після ударів", — написали у телеграм-каналі "Телеграмна служба новин".

Чому виникає гул

Скидання пари на теплоелектроцентралях — це стандартна технологічна процедура. Вона необхідна для регулювання тиску в системі після аварійних ситуацій або ударів по енергетичній інфраструктурі. Під час цього процесу виникає сильний шум, який може нагадувати гул літака або дронів.

Це не перший випадок, коли подібний звук лякав мешканців столиці — періодично таке відбувається. Приміром, 18 жовтня 2024 року киян також переполошив гул від ТЕЦ на Дарниці. Тоді біля однієї з труб збирався густий білий пар, а звідти долинали дивні звуки на весь район.

Дарницька ТЕЦ, Київ

"Стоп-кипиш, це скидання пари перед опалювальним сезоном", — писали тоді у соцмережах. Мешканці помилково думали, що це звуки від російських "шахедів" або ракет, але насправді гул був пов'язаний із плановими технологічними роботами.

Чи небезпечний цей шум

Технологічне скидання пари абсолютно безпечне для людей. Це контрольований виробничий процес, який є невідʼємною частиною роботи великих теплових станцій. Раніше такі роботи намагалися виконувати вночі або рано вранці, але через аварійні ситуації іноді доводиться робити їх у будь-який час доби.

Гул припиниться, коли ТЕЦ вийде на звичайний режим роботи. Точний час завершення технологічних робіт заздалегідь не повідомляють з міркувань безпеки. Кияни можуть не хвилюватися через цей звук — він не несе жодної загрози чи ризиків для мешканців міста.

