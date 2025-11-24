Почему Киевсовет не рассматривает вопросы, похожие на "туалетные схемы": ТОП-3 подозрительных дела

В повестку дня проблемные моменты включить не удалось

Киевсовет годами не рассматривает земельные вопросы, которые могут относиться к "туалетным схемам". Несмотря на явные подозрительные моменты, Виталий Кличко был против рассмотрения.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал Геннадий Кривошея – председатель общественного совета при Киевской городской государственной администрации.

Речь о проектах решений, которые были согласованы земельной комиссией до скандала с "туалетными схемами". По словам Кривошея, таких земельных вопросов, которые лежат без движения годами, накопилось около 600, и более шести месяцев назад была попытка включить их в повестку дня.

Некоторые из этих вопросов, были подозрительными и, как считал общественный совет, могли относиться к "туалетным схемам".

"К примеру, у нас возникли сомнения по участку на улице Лобановского, 190, который передали в аренду частной фирме, хотя по данным Минкульта, он расположен в историческом ареале города. Сейчас там свалка шин, и к тому же зарегистрировано несколько проектов решений по земле под расположенными вокруг недостроенными и заброшенными зданиями", — рассказывает Кривошея.

Еще один пример – передача в аренду ООО "Гулливер" участка на Печерске, по адресу улица Василия Тютюнника, 5 (лит. 1-Б).

"Основание – незаконное право собственности на мусоросборник, есть решение суда о его истребовании, вынесенное еще в 2019 году. Оно до сих пор не выполнено", — отмечает собеседник.

Кроме того, в Подольском районе компании "Кейпмен лимитед" планировали предоставить разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу участка по улице Притисско-Никольской, 5 в аренду под строительство и обслуживание объектов рыночной инфраструктуры.

"В документах отсутствовала информация о конечном бенефициарном владельце, а соседний участок фигурировал в расследовании НАБУ", — сказал Кривошея и добавил "То есть мы сделали акцент на определенных рискованных "точках", требующих внимания депутатов. В то же время позиция городского головы была такова: вообще снять все земельные вопросы".

Что известно о "туалетных схемах"

Земельные "туалетные схемы" – это практика, когда на земельных участках Киева регистрировались объекты, чаще всего общественные туалеты. Затем владельцы этих построек оформляли землю под ними в аренду или собственность без аукциона. На этих участках впоследствии строили многоэтажки и бизнес-центры.

НАБУ установило, что в течение 2022-2024 годов организованная группа таким образом незаконно завладела ценными участками столицы. Уже сообщено о подозрении десяти лицам, семь из них заключены под стражу. Киевсовет тем временем разрабатывает новые правила рассмотрения земельных вопросов, чтобы подобные злоупотребления стали невозможны в будущем.

Секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко ранее сообщил, что "туалетные схемы" стали возможны через законодательную лазейку — Департамент земельных ресурсов не имеет полномочий проверять законность появления объектов недвижимости на земельных участках. Хотя парламент принял профильный закон, в него не включили поправки для устранения этих лазеек.

