Графики отключений света могут стать еще жестче: названа главная причина

АЭС останавливают энергоблоки из-за того, что не могут выдать полный объем электроэнергии в сеть

Отключения света могут стать намного жестче, если из-за российских ударов электричество с атомных станций не смогут эффективно распределять по различным регионам. В некоторых областях такая ситуация уже стала реальностью.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

По его словам, отключения света на 18-20 часов, если не смогут доставлять электричество с атомных станций, вполне возможны.

Это сейчас реальность – 18-20 часов. Если говорим не о Киеве, а о других регионах, то 18-20 часов – это уже реальность. Например, в Черкасской области: два часа есть свет, четыре нет отметил Попенко

Попенко рассказал, что если неделю назад проблема была только с Ровенской и Хмельницкой АЭС, сейчас и Южно-Украинская АЭС страдает от того, что не может выдать полный объем электроэнергии в сеть. Пришлось остановить 4 из 9 энергоблоков.

