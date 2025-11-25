Графики отключений света могут стать еще жестче: названа главная причина
-
-
АЭС останавливают энергоблоки из-за того, что не могут выдать полный объем электроэнергии в сеть
Отключения света могут стать намного жестче, если из-за российских ударов электричество с атомных станций не смогут эффективно распределять по различным регионам. В некоторых областях такая ситуация уже стала реальностью.
Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.
Детальнее об этом читайте в материале "До марта с графиками: эксперт о реальности 14-16 часовых отключений в Киеве".
По его словам, отключения света на 18-20 часов, если не смогут доставлять электричество с атомных станций, вполне возможны.
Это сейчас реальность – 18-20 часов. Если говорим не о Киеве, а о других регионах, то 18-20 часов – это уже реальность. Например, в Черкасской области: два часа есть свет, четыре нет
Попенко рассказал, что если неделю назад проблема была только с Ровенской и Хмельницкой АЭС, сейчас и Южно-Украинская АЭС страдает от того, что не может выдать полный объем электроэнергии в сеть. Пришлось остановить 4 из 9 энергоблоков.
