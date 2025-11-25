Графіки відключень світла можуть стати ще жорсткішими: названо головну причину

АЕС зупиняють енергоблоки через те, що не можуть видати повний обсяг електроенергії у мережу

Відключення світла можуть стати набагато жорсткішими, якщо через російські удари електрику з атомних станцій не зможуть ефективно розподіляти по різних регіонах. У деяких областях така ситуація вже стала реальністю.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Детальніше про це читайте у матеріалі "До березня з графіками: експерт про реальність 14-16 годинних відключень у Києві".

За його словами, відключення світла на 18-20 годин, якщо не зможуть доставляти електрику з атомних станцій, цілком можливі.

Це зараз реальність — 18-20 годин. Якщо говоримо не про Київ, а про інші регіони, то 18-20 годин — це вже реальність. Наприклад, на Черкащині: дві години є світло, чотири немає відзначив Попенко

Попенко розповів, що якщо тиждень тому проблема була тільки з Рівненською та Хмельницькою АЕС, то зараз і Південно-Українська АЕС страждає від того, що не може видати повний обсяг електроенергії в мережу. Довелося ж зупинити 4 з 9 енергоблоків.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, від чого залежить тривалість відключень світла у Києві.