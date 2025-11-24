Готовьтесь к 14 часам без света: экс-министр энергетики рассказал, что ждет украинцев зимой

Эксперт прогнозирует, что графики отключения электричества будут действовать еще долгое время

Каждый день миллионы украинцев остаются без электроэнергии на длительное время. Из-за постоянных российских обстрелов энергетической инфраструктуры ситуация с электроснабжением становится все сложнее. Отключения продолжаются по 14-16, кое-где и 18 часов в сутки, и это еще не предел. Враг систематически атакует генерирующие мощности и линии электропередач, пытаясь оставить страну без света.

Уменьшатся ли графики отключений зимой? Сколько часов без электричества придется выдерживать украинцам? И каково состояние энергообеспечения Киева? На эти вопросы "Телеграфу" ответил в блицинтервью Юрий Продан, бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины.

Ключевые факты из интервью:

Отключения будут продолжаться 12-14 часов.

Графики зависят от интенсивности обстрелов.

Ситуация меняется каждый день и каждый час.

Состояние энергосистемы динамично и непредсказуемо.

Юрий Продан

Сейчас продолжаются массовые отключения электроэнергии – по 14-18 часов. Есть ли перспективы сокращения этих графиков?

— Графики будут то увеличиваться, то уменьшаться в зависимости от потерь. Все зависит от конкретной ситуации – что мы теряем: линии электропередач или определенные объемы генерации.

Каждый день может быть разным?

- Да, все очень динамично. Ситуация меняется каждый день и каждый час. Всё зависит от того, что происходит во время обстрелов и после них.

К чему готовиться зимой? Сейчас больших морозов нет, а света тоже нет. Что будет при минус 10?

- Готовьтесь к перерывам от 12 до 14 часов. Они уже есть – в Киеве на прошлой неделе было 14 (а некоторые киевляне были без света 18 часов — Ред.) часов без электричества.

Эти продолжительные отключения сохранятся?

— Они сохранятся, если обстрелы будут продолжаться.

Произошли обстрелы — некоторое время восстанавливаем то, что можно восстановить. Восстановили – снова идут атаки, снова теряем либо генерацию, либо элементы станций. Затем ремонтируем, сидим 14 часов без света, затем сокращаем до 6 часов. Такие колебания будут происходить постоянно. Юрий Продан

Каково состояние энергообеспечения Киева? Как столица снабжена энергией?

– Не могу сказать на этот момент. Это знает главный диспетчер. Он владеет актуальной информацией о том, что сейчас происходит в Киеве.

Киев может частично покрыть свои потребности за счет собственной генерации. Но все зависит от того, работает ли наша генерация в полном объеме, или что-то повреждено. Сейчас точно ответить не могу. Юрий Продан

Ранее также эксперты прогнозируют, что с середины января в Украине начнутся регулярные отмены графиков отключений, а ощутимое улучшение ситуации ожидается в феврале благодаря появлению солнечной генерации и частичному восстановлению энергетического оборудования. Специалисты отмечают, что это поможет уменьшить дефицит в энергосистеме, но украинцам и дальше советуют экономить электроэнергию и следить за обновленными графиками.