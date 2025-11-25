Всегда был дефицитным: назван город, в котором будут постоянные проблемы со светом

Мощностей генерации не всегда хватает, чтобы снабдить город необходимой электроэнергией

В Киеве будут постоянные проблемы с электроэнергией из-за регулярных российских обстрелов. Подать электроэнергию в город становится все труднее.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Он говорит, что Киев всегда был дефицитным городом.

Не зря 5-6 лет назад от Ровенской АЭС протащили специально отдельную ветвь подачи электроэнергии, чтобы увеличить ее подачу в столицу напомнил Попенко

Учитывая, что разбита Трипольская ТЭС, а возможности Ровенской АЭС уменьшены, остаются другие ветви подачи электроэнергии, но их возможности крайне невелики. ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и ТЭЦ-4 не в состоянии снабдить Киев необходимой электроэнергией.

Поэтому в Киеве будут постоянные проблемы, потому что эта одна ветвь от Ровенской АЭС постоянно разбивается, трансформаторные подстанции разрушаются и подать электроэнергию становится все труднее. резюмировал Попенко

