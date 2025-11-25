Всегда был дефицитным: назван город, в котором будут постоянные проблемы со светом
Мощностей генерации не всегда хватает, чтобы снабдить город необходимой электроэнергией
В Киеве будут постоянные проблемы с электроэнергией из-за регулярных российских обстрелов. Подать электроэнергию в город становится все труднее.
Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.
Он говорит, что Киев всегда был дефицитным городом.
Не зря 5-6 лет назад от Ровенской АЭС протащили специально отдельную ветвь подачи электроэнергии, чтобы увеличить ее подачу в столицу
Учитывая, что разбита Трипольская ТЭС, а возможности Ровенской АЭС уменьшены, остаются другие ветви подачи электроэнергии, но их возможности крайне невелики. ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и ТЭЦ-4 не в состоянии снабдить Киев необходимой электроэнергией.
Поэтому в Киеве будут постоянные проблемы, потому что эта одна ветвь от Ровенской АЭС постоянно разбивается, трансформаторные подстанции разрушаются и подать электроэнергию становится все труднее.
Напомним, ранее мы писали о том, от чего зависит длительность отключений света в Киеве.