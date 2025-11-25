Завжди було дефіцитним: названо місто, де будуть постійні проблеми зі світлом

Потужностей генерації не завжди вистачає, щоб забезпечити місто необхідною електроенергією

У Києві будуть постійні проблеми з електроенергією через регулярні російські обстріли. Подати електроенергію в місто стає дедалі важче.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Він каже, що Київ завжди був дефіцитним містом.

Не дарма 5-6 років тому від Рівненської АЕС протягнули спеціально окрему гілку подачі електроенергії, щоб збільшити її подачу до столиці нагадав Попенко

Враховуючи те, що розбита Трипільська ТЕС, а можливості Рівненської АЕС зменшені, залишаються інші гілки подачі електроенергії, але їх можливості вкрай невеликі. ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 і ТЕЦ-4 не в змозі забезпечити Київ необхідною електроенергією.

Тому в Києві будуть постійні проблеми, бо ця одна гілка від Рівненської АЕС постійно розбивається, трансформаторні підстанції руйнуються, і подати електроенергію стає все важче резюмував Попенко

