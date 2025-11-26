Почему соседний дом с электричеством, а ваш без света? Названы главные причины

Некоторые здания вовсе не подлежат отключают

Во время отключений света неоднократно поднимался вопрос справедливости — почему один дом отключают постоянно, а другой — наоборот остается с электричеством. На самом же деле на это есть сразу несколько причин.

Что нужно знать:

Не все дома отключаются одинаково

Планировка сети и важность объектов влияют на порядок отключений

Очередность отключений определяется не случайно, а техническими особенностями сетей

На официальном сайте энергокомпании Yasno рассказали, что причина кроется в особенностях распределения линий электропередач.

То есть, в разных домах и даже подъездах могут проходить разные линии, которые относятся к отдельным группам для плановых отключений. Таким образом, они отключаются в разное время, согласно своим графикам.

Кроме того, есть здания, подключённые к сетям объектов критической инфраструктуры, например, больницы. Эти дома вовсе не подлежат отключениям.

Исходя из вышесказанного, справедливость отключений определяется не случайно, а техническими особенностями сетей и необходимостью обеспечивать работу критически важных объектов.

