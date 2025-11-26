Чому сусідній будинок з електрикою, а ваш без світла? Названо головні причини

Деякі будівлі зовсім не підлягають вимкненню

Під час відключень світла неодноразово порушувалося питання справедливості — чому один будинок відключають постійно, а інший навпаки залишається з електрикою. Насправді ж на це є одразу кілька причин.

Що потрібно знати:

Не всі будинки відключаються однаково

Планування мережі та важливість об’єктів впливають на порядок відключень

Черговість відключень визначається не випадково, а технічними особливостями мереж

На офіційному сайті енергокомпанії Yasno розповіли, що причина полягає в особливостях розподілу ліній електропередач.

Тобто у різних будинках і навіть під’їздах можуть проходити різні лінії, які належать до окремих груп для планових відключень. Таким чином, вони відключаються у різний час, згідно зі своїми графіками.

Крім того, є будинки, підключені до мереж об’єктів критичної інфраструктури, наприклад, лікарні. Ці будинки не підлягають відключенням.

Виходячи з вищесказаного, справедливість відключень визначається не випадково, а технічними особливостями мереж та необхідністю забезпечувати роботу критично важливих об’єктів.

