Чому сусідній будинок з електрикою, а ваш без світла? Названо головні причини
Деякі будівлі зовсім не підлягають вимкненню
Під час відключень світла неодноразово порушувалося питання справедливості — чому один будинок відключають постійно, а інший навпаки залишається з електрикою. Насправді ж на це є одразу кілька причин.
Що потрібно знати:
- Не всі будинки відключаються однаково
- Планування мережі та важливість об’єктів впливають на порядок відключень
- Черговість відключень визначається не випадково, а технічними особливостями мереж
На офіційному сайті енергокомпанії Yasno розповіли, що причина полягає в особливостях розподілу ліній електропередач.
Тобто у різних будинках і навіть під’їздах можуть проходити різні лінії, які належать до окремих груп для планових відключень. Таким чином, вони відключаються у різний час, згідно зі своїми графіками.
Крім того, є будинки, підключені до мереж об’єктів критичної інфраструктури, наприклад, лікарні. Ці будинки не підлягають відключенням.
Виходячи з вищесказаного, справедливість відключень визначається не випадково, а технічними особливостями мереж та необхідністю забезпечувати роботу критично важливих об’єктів.
