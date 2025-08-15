Как будто "Шахед" залетел: состояние квартиры после арендаторов в Одессе шокировало владельцев (фото)

По квартире словно торнадо пронеслось

В сети завирусилось видео, на котором показывают ужасающее состояние квартиры после арендаторов в Одессе. Однако речь идет не об обычном беспорядке, ведь жилье фактически разбили.

Соответствующие видео распространяют местные каналы. Однако, что предшествовало этому и почему так произошло неизвестно.

На ролике видно, что все комнаты квартиры разбиты. В большинстве сорваны обои, кое-где даже побит потолок. Разбитая мебель, даже умывальник и унитаз в туалете. К слову, сантехника разбита настолько сильно, будто ее разгатили кувалдой. Интересно, что в одну комнату, скорее всего спальню, сбросили все вещи, так что туда почти невозможно зайти.

В Одессе разгромили квартиру

Обои в комнате

Одна из комнат

Состояние потолка

Разбитый унитаз

Размозженный умывальник

В общем, эта картина поражает, особенно, учитывая то, что в сети пишут, что квартиранты переехали за границу. Однако состояние жилья никак не разъясняется.

В комментариях многие писали, что квартиру не арендаторы разбили, а вероятнее рядом был прилет "шахеда". Ведь квартира действительно выглядит так, будто пострадала от взрыва. Однако многие отмечали, что такое действительно могли сделать люди, которые имели алкогольную или наркотическую зависимость. К тому же было предположение, что квартирантам просто не захотели вернуть залог, поэтому они так поступили.

