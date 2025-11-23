Большие долги не только от населения. В чем главная проблема неуплаты счетов за коммуналку
Самая большая задолженность не за воду
Во время полномасштабного вторжения России в Украину задолженность украинцев за коммунальные услуги растет. Официально данные не обнародовали с 2022 года, но ухудшение ситуации есть.
Об этом "Телеграфу" рассказал Олег Гарник, эксперт по вопросам публичных (коммунальных) услуг и соответствующей инфраструктуры Ассоциации городов Украины в материале "Коммуналка взлетит в цене? Эксперт о вызовах отопительного сезона и будущих тарифах".
Что нужно знать:
- Задолженность украинцев за теплоснабжение составляет почти 35 млрд грн
- Наименьшая цифра долга за вывоз бытовых отходов
- Долги украинцев не дают коммунальщикам проводить надлежащие ремонтные работы
По словам Гарника, статистические данные по объемам задолженности за потребленные жилищно-коммунальные услуги с начала полномасштабного вторжения официально не обнародуются. Однако известно, что долги значительно выросли. Так, за теплоснабжение украинцы должны до 35 млрд грн (на 2 млрд больше, чем в прошлом году), за водоснабжение и водоотведение до 10 млрд грн, а за вывоз бытовых отходов – до 2,5 млрд грн.
Озвученные экспертом цифры впечатляют, и они продолжают расти. Однако такие долги негативно влияют на качество коммунальных услуг и работу соответствующих предприятий. К тому же есть даже задолженность от государства за некоторые услуги в разных тарифах.
Таким образом, общие долги по коммуналке не позволяют предприятиям сферы ЖКХ проводить ремонты объектов жизнеобеспечения, производить замену сетей. Это в свою очередь приводит к таким авариям, которые произошли во Львове, Сумах и других городах.
