Большие долги не только от населения. В чем главная проблема неуплаты счетов за коммуналку

Самая большая задолженность не за воду

Во время полномасштабного вторжения России в Украину задолженность украинцев за коммунальные услуги растет. Официально данные не обнародовали с 2022 года, но ухудшение ситуации есть.

Об этом "Телеграфу" рассказал Олег Гарник, эксперт по вопросам публичных (коммунальных) услуг и соответствующей инфраструктуры Ассоциации городов Украины в материале "Коммуналка взлетит в цене? Эксперт о вызовах отопительного сезона и будущих тарифах".

Что нужно знать:

Задолженность украинцев за теплоснабжение составляет почти 35 млрд грн

Наименьшая цифра долга за вывоз бытовых отходов

Долги украинцев не дают коммунальщикам проводить надлежащие ремонтные работы

По словам Гарника, статистические данные по объемам задолженности за потребленные жилищно-коммунальные услуги с начала полномасштабного вторжения официально не обнародуются. Однако известно, что долги значительно выросли. Так, за теплоснабжение украинцы должны до 35 млрд грн (на 2 млрд больше, чем в прошлом году), за водоснабжение и водоотведение до 10 млрд грн, а за вывоз бытовых отходов – до 2,5 млрд грн.

Озвученные экспертом цифры впечатляют, и они продолжают расти. Однако такие долги негативно влияют на качество коммунальных услуг и работу соответствующих предприятий. К тому же есть даже задолженность от государства за некоторые услуги в разных тарифах.

Авария на водопроводе во Львове оставила 50 тысяч человек без воды

Таким образом, общие долги по коммуналке не позволяют предприятиям сферы ЖКХ проводить ремонты объектов жизнеобеспечения, производить замену сетей. Это в свою очередь приводит к таким авариям, которые произошли во Львове, Сумах и других городах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что подсолнечное масло может подорожать на 10-15% до конца года.