Стоимость аренды квартир в Киеве достигла новых рекордов: сколько придется заплатить за жилье в столице

В ближайшее время цены вряд ли начнут уменьшаться

Стоимость аренды квартир в Киеве снова выросла – по состоянию на апрель 2025 года средняя стоимость съема жилья достигла новых рекордов. Дороже всего придется заплатить за трехкомнатное жилье, стоимость которого в Печерском районе превысила 66 тысяч гривен в месяц.

Согласно аналитике сервиса LUN, средняя стоимость 1-комнатной квартиры в Киеве составляет 17500 гривен в месяц. Дешевле такое жилье снимать в Деснянском районе – всего 9 000 грн. Среди других доступных вариантов – пригород столицы: Ирпень (12 000 гривен), Бровары (11 500 гривен), Вишневое (12 000 гривен). В то же время в Печерском районе средняя стоимость аренды составляет 33 500 грн, в Шевченковском – 24 000 гривен, в Голосеевском – 20 000 тысяч.

Для двухкомнатных квартир средняя стоимость аренды по Киеву составила 27700 гривен. Самые дорогие объекты были зафиксированы опять в Печерском районе – 46 000 грн., в Голосеевском – 30 000 грн., в Шевченковском – 31 000 грн. Самые низкие цены в Деснянском районе – 11 000 грн., а также в Днепровском и Святошинском – по 16 000 грн. В Броварах за двухкомнатную квартиру придется заплатить около 13 500 грн.

На трехкомнатные квартиры спрос тоже растет – средняя цена 45 900 грн. В Печерском районе придется выложить рекордные 66 900 грн., в Шевченковском – 52 300 грн., в Голосеевском – 41 000 грн. Дешевое трехкомнатное жилье можно арендовать в Деснянском районе – 14 000 грн, а также в Святошинском (18 000 грн) и Дарницком (21 300 грн).

Спрос на квартиры остается высоким, что подтверждается показателем срока сдачи жилья: в среднем квартира сдается за 6 дней с момента публикации объявления.

В то же время, украинцам все сложнее позволить себе аренду. Согласно статистике ЛУН и Work.ua, аренда однокомнатной квартиры в среднем забирает 62% зарплаты, двухкомнатной – 98%, а трехкомнатной – 157%. Причинами роста цен традиционно считается высокий спрос на более безопасное жилье в столице, рост коммунальных расходов и эксплуатационных платежей.

Напомним, ранее Телеграф писал, что в Киеве 29 апреля можно было наблюдать необычное атмосферное явление — гало. Вокруг солнца образовалось яркое световое кольцо, которое жители столицы активно фотографировали и публиковали в соцсетях.