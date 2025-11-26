Навіть якщо платите вчасно: за якої умови вас можуть вигнати з орендованої квартири в Україні

Розбираємо випадки, коли суд дозволяє виселення, та чим ризикує орендар без офіційного договору

Навіть якщо ви вчасно сплачуєте за оренду, вас можуть виселити з квартири. Випадки, коли закон дозволяє виселення можна перерахувати по пальцях.

Що потрібно знати:

Виселити орендаря без рішення суду не можна, але тільки якщо є договір

Закон дозволяє виселення лише у разі суттєвих порушень договору

Якщо договір оренди не укладено, поліція може вимагати звільнити житло як незаконно зайняте

Сім’ї з дітьми мають особливий захист

Цивільний кодекс України та закон "Про житловий фонд соціального призначення" прямо забороняють виселення без рішення суду. Власник не має права:

змінювати замки,

перекривати воду або електрику,

вимагати виселення "в усному порядку".

Закон дозволяє виселення лише у випадках, коли наймач суттєво порушує договір: не платить за житло, псує майно, використовує квартиру не за призначенням (наприклад, як офіс) або систематично порушує тишу. Навіть тоді орендодавцю потрібно іти до суду. Проте це стосується тільки тих орендарів, які живуть за умовами договору. Також виселення можливе, якщо сплив термін договору.

Чому потрібен договір оренди

Письмовий договір є головним доказом, адже без нього захистити свої права набагато складніше. Якщо наймач проживає без офіційного договору, власник фактично не має юридичних зобов’язань перед ним. Поліція може зафіксувати факт незаконного проживання і вимагати звільнити житло.

Щоб виселити квартирантів, з якими немає договору оренди, власник може викликати поліцію і сказати, що в його житлі незаконно перебувають сторонні особи. Анастасія Руденко, юристка АО "Віннер Партнерс"

Виселення орендарів із дітьми

Сім’ї з дітьми мають особливий статус. Суд зобов’язаний врахувати інтереси дитини та може відмовити у виселенні, якщо це поставить родину у складні умови. До таких справ залучають органи опіки та піклування.

Як діяти орендарю, якщо його намагаються виселити достроково?

Орендарю слід посилатися на договір та норми Цивільного кодексу, а також залишатися у житлі до закінчення терміну оренди або до рішення суду. У разі тиску варто звернутися до поліції та подати позов про захист права на проживання.

Що робити орендодавцю, якщо квартиранти відмовляються з’їжджати?

Юристи називають три основні кроки:

Надіслати письмову вимогу про виселення та розірвання договору. Якщо реакції немає — подати позов до суду. Суд зазвичай дає 7–10 днів для добровільного виселення. У випадку ухилення від рішення суду — звернутися до виконавчої служби.

Раніше "Телеграф" розповідав, що парламент підтримав у першому читанні законопроєкт №14005 щодо спрощення виконавчого провадження. Законопроєкт передбачає автоматичне внесення боржників до спеціального реєстру, після чого нотаріуси не зможуть оформлювати для них угоди, банки блокуватимуть рахунки, а МВС заборонятиме реєстрацію транспорту.