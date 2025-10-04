Полторы тысячи за килограмм: конфеты Roshen взбудоражили украинцев, что в них особенного

Мнения сладкоежек разделились — для кого-то вкус стоит цены, кто-то возмущен

В отличие от советских времен, когда выбор лакомств был очень бедным, сейчас на прилавках Украины их большое разнообразие. Цены на них традиционно немаленькие, однако стоимость конфет Gianduja от Roshen поразила украинцев.

Что нужно знать:

Украинка показала самые дорогие конфеты Roshen стоимостью 1549 гривен за килограмм

Три шоколадки с цельным лесным орехом обошлись девушке в 105 гривен

Мнения украинцев разделились — одни возмущаются ценой, другие говорят, что они вкусные и качественные

Пользователь TikTok опубликовала видео из фирменного магазина Roshen, где она приобрела, по ее словам, самые дорогие конфеты в своей жизни. Девушка купила два вида дорогих конфет – первые стоили 1549 гривен за килограмм, за три штучки она заплатила 105 гривен. Это конфеты из молочного шоколада с цельным лесным орехом.

Конфеты Roshen стоимостью 1549 гривен за килограмм

Как указано на сайте Roshen, в составе конфеты — ядра орехов фундука жареные целые 25%, ядра орехов фундука жареные тертые, сахар, какао-масло, какао тертое, молоко сухое цельное, эмульгаторы лецитина (содержит сою), какао. Минимальное содержание какао-продуктов – 30%.

Вкусная, но дорогая, зараза, – говорит девушка

Также она купила три конфеты за 60 гривен, их цена — 1300 гривен за килограмм. Это конфеты из смеси шоколада с пастой из лесных орехов, но украинка не почувствовала там орехов, по вкусу она почувствовала только молочный шоколад. По словам девушки, если стоимость первых конфет еще можно понять, то вторые, по ее мнению, совсем не стоят таких денег.

Состав этих конфет – сахар, ядра орехов фундука жареные тертые, молоко сухое цельное, какао-масло, какао тертое, эмульгаторы лецитины (содержит сою), ароматизаторы, жир молочный. Минимальное содержание какао-продуктов – 22%.

Эти стоят почти за 1300 гривен

Как отреагировали украинцы

Автор видео сначала сказала, что это новые конфеты, но комментаторы уточнили, что они уже около года в продаже. Как это бывает обычно, мнения разделились — многие возмущаются высокой стоимостью, а другие пишут, что это качественные конфеты, которые не могут быть дешевыми.

Вот некоторые из комментариев:

За 1500 можно торт купить

За 35 грн по акции целую шоколадку можно купить

Весной с дочкой тоже брали на пробу. Вкусно, но дорого

Также брал на пробу по вкусу вкусно

Качественный шоколад всегда дорог

Это не просто шоколад, это гиандуя (джандуя) – смесь шоколада с пастой из лесных орехов, поэтому такая цена

Невероятно вкусные конфеты! Нет возможности — покупайте дешевле, в чем претензия? Люди имеют разные финансовые возможности, и это нормально

