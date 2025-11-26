Солодка загадка Roshen: що стоїть за назвою желейок "Шалена бджілка"

Існують поширені версії, пов’язані як з формою солодощів, так і їх яскравими смаками

Багато українців напевно хоч раз куштували популярні желейні цукерки від Roshen під назвою "Шалена бджілка". Однак мало хто знає, чому ці солодощі називаються саме так.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, що стоїть за назвою найпопулярніших желейок. При цьому зазначимо, що офіційної інформації від компанії щодо цього немає, але у відкритих джерелах описані деякі припущення.

Так, "Шалена бджілка" — це мікс желейних цукерок на основі карагенану з начинками зі смаками: апельсин, грейпфрут, вишня, ягоди, лайм та суниця.

Цукерки "Шалена бджілка"

Назва може бути пов’язана з їх зовнішнім виглядом (желейні цукерки у формі бджілок). Своєю чергою "Шалена" відсилає до інтенсивних, "химерних" смаків, які контрастують з м’якою текстурою.

Що цікаво, у програмі Рандеву Яніни Соколової експрезидент України Петро Порошенко особисто радив їсти цукерки "Скажена бджілка" серед асортименту Roshen.

