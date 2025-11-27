Этого не будет: Бабченко развенчал популярный прогноз по России Путина

Эксперт назвал реальное положение дел в РФ

Революция в России после завершения войны вполне реальный сценарий, говорят аналитики. Они считают, что вернувшиеся домой "СВОшники" станут угрозой для Путина и могут свергнуть его режим. Но оппозиционный российский журналист Аркадий Бабченко уверен, что такого сценария не будет.

Что нужно знать

Возвращение "СВОшников" не пугает путинский режим

В РФ не видят проблемы в росте преступности

Российский олигархат утратил влияние и субъектность

Об этом блогер и военный корреспондент рассказал в интервью "Телеграфу". Подробнее читайте в материале: "Россияне вернутся домой и начнут резать друг друга: Бабченко о мирном плане и революции в РФ".

Ранее издание Reuters сообщало, что Путин рассматривает массовый возврат армии как потенциальный риск, который может дестабилизировать общество. Эксперты сравнивали ситуацию с хаосом после афганской войны в 1990-х годах, когда ветераны способствовали росту организованной преступности.

Бабченко опровергает эти опасения. По его словам, Кремль наоборот заинтересован в сокращении украинской армии, чтобы иметь возможность демобилизовать своих солдат. Если Украина оставит на границе 600-700 тысяч военных, России придется держать столько же. А это огромные издержки на зарплаты.

Журналист уверен, что ветераны не создадут никаких проблем для власти. Они вернутся с деньгами и будут удовлетворены. Вырастет преступность, но это никого не беспокоит в России.

Начнут резать друг друга и гранаты в кафешках бросать? Да и хр*н на них, пусть бросают. Кого это вообще когда-нибудь волновало? говорит Бабченко.

Он отмечает, что солдаты заработали деньги, увидели свет и получили то, чего не имели бы при других обстоятельствах. Многие из них никогда не жили так хорошо, как при Путине. Поэтому они будут благодарны режиму, а не будут бунтовать против него.

Бабченко также развенчал прогнозы о возможном перевороте со стороны олигархов. По его словам, российский олигархат как субъект уже не существует. Тех, кто был недоволен, давно выбросили из окон. Экономика России испытывает проблемы, но это не создает революционной ситуации.

Россияне при Путине живут лучше, чем при любом другом правителе в истории страны. Даже при Сталине революционной ситуации не было.

Зато журналист обратил внимание на другой процесс: за последний год Россия резко скатилась в антисемитизм. Появился пропагандистский фильм "Хорошие соседи", шокировавший даже российскую аудиторию своим фашизмом.

Бабченко сравнивает этот процесс с советскими репрессиями 1930-х годов. Только тогда от героя революции до врага народа проходило 20 лет. А сейчас через четыре года пропагандист Захар Прилепин из героя превратился в "еврея", которого нужно уничтожить.

Вы посмотрите, как быстро революция ест своих детей, отметил журналист.

По его словам, 95% российских олигархов имеют еврейское происхождение. Их просто уничтожит новое поколение молодых, голодных и активных россиян. Именно они заберут себе всю "кормовую базу" после того, как старая элита будет устранена.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что из-за слабой экономики в России может произойти переворот. Путин приступил к поиску внутренних врагов, на которых можно будет сосредоточить внимание общества.