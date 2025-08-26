Саммит будет крупнейшим с момента создания ШОС

С 31 августа по 1 сентября в китайском Тяньцзине пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая соберет лидеров более 20 стран. На нем будет присутствовать и Владимир Путин.

Как сообщает Reuters, для него это станет "очередным дипломатическим переворотом". Помимо этого весьма показателен и визит премьера Индии Нарендры Моди, который в Китай не приезжал уже семь лет.

Си Цзиньпин захочет использовать саммит как возможность продемонстрировать, как начинает выглядеть международный порядок после ухода Америки, и что все усилия Белого дома с января по противодействию Китаю, Ирану, России, а теперь и Индии не дали ожидаемого эффекта. Просто посмотрите, как сильно БРИКС расстроил (президента США) Дональда Трампа, а ведь именно для этого и созданы эти группы Эрик Оландер главный редактор исследовательского агентства The China-Global South Project

Саммит 2025 года станет крупнейшим с момента создания ШОС в 2001 году, однако аналитики сходятся во мнении, что эффективность блока пока сомнительна. Одной из основных проблем является напряженность между двумя ключевыми странами — Индией и Пакистаном. Кроме того, в Нью-Дели не стали осуждать атаки Израиля на еще одного члена ШОС — Иран.

Что касается визита Путина, то считается, что он останется в Китае до проведения мероприятий к годовщине капитуляции Японии во Второй мировой войне.

Как сообщалось ранее, Китай готовит масштабный военный парад, посвященный 80-летию окончания Второй мировой войны. На нем он продемонстрирует свои новейшие образцы вооружений, которые способны нанести удар по США.