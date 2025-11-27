Цього не буде: Бабченко розвінчав популярний прогноз щодо Росії Путіна

Експерт назвав реальний стан справ у РФ

Революція в Росії після завершення війни — цілком реальний сценарій, кажуть аналітики. Вони вважають, що "СВОшники", які повернуться додому, стануть загрозою для Путіна і можуть скинути його режим. Але опозиційний російський журналіст Аркадій Бабченко впевнений, що такого сценарію не буде.

Що треба знати

Повернення "СВОшників" не лякає путінський режим

У РФ не бачать проблеми у зростанні злочинності

Російський олігархат втратив вплив і суб’єктність

Про це блогер та військовий кореспондент розповів в інтерв'ю "Телеграфу". Детальніше читайте у матеріалі: "Росіяни повернуться додому і почнуть різати один одного: Бабченко про мирний план та революцію в РФ".

Раніше видання Reuters повідомляло, що Путін розглядає масове повернення армії як потенційний ризик, який може дестабілізувати суспільство. Експерти порівнювали ситуацію з хаосом після афганської війни у 1990-х роках, коли ветерани сприяли зростанню організованої злочинності.

Бабченко спростовує ці побоювання. За його словами, Кремль навпаки зацікавлений у скороченні української армії, щоб мати можливість демобілізувати власних солдатів. Якщо Україна залишить на кордоні 600-700 тисяч військових, то Росії доведеться тримати стільки ж. А це величезні витрати на зарплати.

Журналіст переконаний, що ветерани не створять жодних проблем для влади. Вони повернуться з грошима і будуть задоволені. Зросте злочинність, але це нікого не турбує у Росії.

Почнуть різати один одного та гранати в кафешках кидати? Та й хрін на них, хай кидають. Кого це взагалі колись хвилювало? каже Бабченко.

Він наголошує, що солдати заробили гроші, побачили світ і отримали те, чого не мали б за інших обставин. Багато з них ніколи не жили так добре, як за Путіна. Тому вони будуть вдячні режиму, а не бунтуватимуть проти нього.

Бабченко також розвінчав прогнози про можливий переворот з боку олігархів. За його словами, російського олігархату як суб'єкта вже не існує. Тих, хто був незадоволений, давно викинули з вікон. Економіка Росії має проблеми, але це не створює революційної ситуації.

Росіяни за Путіна живуть краще, ніж за будь-якого іншого правителя в історії країни. Навіть за Сталіна революційної ситуації не було.

Зате журналіст звернув увагу на інший процес — за останній рік Росія різко скотилася в антисемітизм. З'явився пропагандистський фільм "Гарні сусіди", який шокував навіть російську аудиторію своїм фашизмом.

Бабченко порівнює цей процес з радянськими репресіями 1930-х років. Тільки тоді від героя революції до ворога народу проходило 20 років. А зараз за чотири роки пропагандист Захар Прилєпін з героя перетворився на "єврея", якого потрібно знищити.

Ви подивіться, як швидко революція їсть своїх дітей, зазначив журналіст.

За його словами, 95% російських олігархів мають єврейське походження. Їх просто знищить нова генерація молодих, голодних і активних росіян. Саме вони заберуть собі всю "кормову базу" після того, як стара еліта буде усунена.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що через слабку економіку в Росії може статися переворот. Путін взявся за пошук внутрішніх ворогів, на яких можна буде зосередити увагу суспільства.