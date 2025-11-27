Без туалета зато дешево и свое: во Львове продают интересное помещение (фото)

Нет больших окон, коммуникаций и статуса жилья – Карлсон бы заценил

Квартиры во Львове стоят не менее миллиона гривен, однако есть способ получить свой угол и дешевле. В сети появилось объявление о продаже коммерческого помещения в ЖК "Цветы Львова" на улице Стрыйской.

Цена вопроса – 20 тысяч долларов, что в гривне составляет 841 тысячу. Хоть помещение и находится в недостроенном состоянии и не имеет жилищного назначения, но, по словам риелтора, жилье делали из схожих помещений. Правда, официально оно жильем не является, хотя цены на коммунальные услуги как для бытовых потребителей. Официально — это кладовая.

Нормальных окон в помещении также нет

Что касается самых коммунальных услуг — чтобы воспользоваться ими, нужно вложиться. Помещение в состоянии "под ремонт", налита напольная стяжка и нет коммуникаций. Чтобы провести свет, воду и канализацию нужно еще не менее 3000 долларов. Согласно фото и описанию, здесь можно сделать что-то вроде студии с кухней в 10 кв.м. Централизованного отопления нет, можно установить индивидуальное на электричестве.

При наличии стяжки высота потолков 2 метра. Доехать до помещения можно лифтом – этаж 8 из 8. Общая площадь 44 кв.м. Вокруг дома развита инфраструктура, а самому зданию менее 10 лет. Отметим, цена на однокомнатные квартиры в этом ЖК от 75 тысяч долларов.

Двор дома ЖК

Ранее "Телеграф" рассказывал об очень маленькой квартире, которую предлагают к аренде мужчинам в Одессе. В ней поместили санузел, кухню и спальню.