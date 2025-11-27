Без туалета, зате дешево та своє: у Львові продають цікаве приміщення (фото)

Немає великих вікон, комунікацій і статусу житла — Карлсон би зацінив

Квартири у Львові коштують не менше мільйона гривень, однак є спосіб отримати власний кут і дешевше. В мережі з'явилось оголошення про продаж комерційного приміщення в ЖК "Квіти Львова" на вулиці Стрийській.

Ціна питання — 20 тисяч доларів, що в гривні становить 841 тисячу. Хоч приміщення і знаходиться в недобудованому стані та не має житлового призначення, але за словами рієлтора — житло робили зі схожих приміщень. Щоправда, офіційно воно житлом не є, хоч ціни на комунальні послуги саме як для побутових споживачів. Офіційно — це комора.

Нормальних вікон у приміщенні також немає

Що ж до самих комунальних послуг — аби скористатися ними потрібно вкластись. Приміщення в стані "під ремонт", залита підлогова стяжка та немає комунікацій. Щоб провести світло, воду та каналізацію потрібно ще щонайменше 3000 доларів. Згідно з фото та описом, тут можна зробити щось на кшталт студії, із кухнею в 10 кв.м. Централізованого опалення немає, можна встановити індивідуальне на електриці.

За наявності стяжки висота стелі 2 метри. Доїхати до приміщення можна ліфтом — поверх 8 з 8. Загальна площа 44 кв.м. Навколо будинку розвинена інфраструктура, а самій будівлі менш як 10 років. Зазначимо, ціна на однокімнатні квартири в цьому ЖК — від 75 тисяч доларів.

Двір будинку ЖК

