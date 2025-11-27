"По-богатому": в Днепре заметили квартиру-прожектор и вспомнили Миндича (фото)
В сети уже появилось множество смешных комментариев
В жилом массиве Солнечный в Днепре заметили квартиру, из которой в периоды отключения электричества бьет чрезвычайно мощный свет, подобный прожектору или фасадному освещению. В сети уже успели пошутить, что это "квартира Миндича", того самого, который является фигурантом большого коррупционного скандала в энергетике.
Соответствующее фото было опубликовано в одном из местных пабликов. Упоминание Миндича — иронический намек на квартиру на верхнем этаже и на схемы с электричеством. Украинцы шутят, что теперь он может позволить себе светить "прожекторами из квартиры".
Тем временем под фото уже накопилось множество забавных комментариев:
- "Квартира оправдала название улицы"
- "По бАгатому"
- "Это не Солнечный… но Миндич 100 %"
Стоит пояснить, что сегодня против Тимура Миндича и ряда других лиц ведется уголовное расследование в рамках так называемой Операции "Мидас" — масштабного антикоррупционного расследования в энергетике. Ему инкриминируют коррупционные преступления – откатные схемы, хищение бюджетных средств, злоупотребление при закупках.
