Поместятся не все: в Одессе мужчинам предлагают особую квартиру за 3000 грн (фото)

Владелец хочет видеть только одного арендатора

Рынок аренды Одессы полон предложений жилья не в лучшем состоянии. Однако иногда встречаются очень интересные предложения, например квартира, которая занимает всего 10 квадратных метров.

Объявление разместили на одном из маркетплейсов. Квартира находится в закрытом дворе, меблирована и с техникой. В нем есть вентилятор, керамическая панель отопления, электроплита, бойлер и т.д.

Вход в квартиру через кухню

Общая площадь квартиры 10 м², а кухни – 3 м². На остальных 7 квадратах разместились шкаф, стол, двуспальный диван и смежный санузел. Для экономии места установлен душ-трап, когда вода сливается напрямую в канализацию. Отмечается, что жилищный фонд 2011 года, а при блэкауте работает водоснабжение.

Диван почти соседствует со стиральной машиной

Совмещенный санузел в миниквартире

Арендатором хотят видеть одного работающего мужчину. Стоит такая компактная 3000 грн и дополнительно за коммунальные услуги.

Условия подробно описаны в объявлении

Отметим, что подобная площадь квартиры противоречит жилищному кодексу. Согласно ему, общая площадь жилья должна быть не менее 13,65 кв. м на одного члена семьи. Из них жилая площадь – минимум 9 м² на человека. Кухня, ванная, коридор в нее не включаются.

Если же квартиры настолько крохотные – в них обычно используют многоуровневое пространство, например, делают рабочую зону под кроватью на "2 этаже".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что подобную площадь имеет современная квартира в японском стиле во Львове. Правда, стоимость аренды за неделю – 5000 грн, но обещают панорамный вид.