Поместятся не все: в Одессе мужчинам предлагают особую квартиру за 3000 грн (фото)
Владелец хочет видеть только одного арендатора
Рынок аренды Одессы полон предложений жилья не в лучшем состоянии. Однако иногда встречаются очень интересные предложения, например квартира, которая занимает всего 10 квадратных метров.
Объявление разместили на одном из маркетплейсов. Квартира находится в закрытом дворе, меблирована и с техникой. В нем есть вентилятор, керамическая панель отопления, электроплита, бойлер и т.д.
Общая площадь квартиры 10 м², а кухни – 3 м². На остальных 7 квадратах разместились шкаф, стол, двуспальный диван и смежный санузел. Для экономии места установлен душ-трап, когда вода сливается напрямую в канализацию. Отмечается, что жилищный фонд 2011 года, а при блэкауте работает водоснабжение.
Арендатором хотят видеть одного работающего мужчину. Стоит такая компактная 3000 грн и дополнительно за коммунальные услуги.
Отметим, что подобная площадь квартиры противоречит жилищному кодексу. Согласно ему, общая площадь жилья должна быть не менее 13,65 кв. м на одного члена семьи. Из них жилая площадь – минимум 9 м² на человека. Кухня, ванная, коридор в нее не включаются.
Если же квартиры настолько крохотные – в них обычно используют многоуровневое пространство, например, делают рабочую зону под кроватью на "2 этаже".
