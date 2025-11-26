Зима уже мчит в Харьков: когда ждать снега и какой неприятный сюрприз подарит погода

Синоптики рассказали, ждать ли зимнюю сказку горожанам

Харьков вскоре накроет настоящая зимняя погода. Ожидается снег, а в некоторые дни — мокрый снег с дождем. При этом, морозов ждать пока не стоит.

Что нужно знать:

Плюсовая температура сохранится даже в начале декабря: +4…+6°C — 27–28 ноября и до +7°C до конца месяца

Снег прогнозируется только на один день

Этой зимой средняя за сезон температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше климатической нормы

Соответствующий прогноз был опубликован на сайтах Meteofor и Ventusky. Синоптики обещают плюсовую температуру воздуха даже в начале декабря.

Так, согласно данным Meteofor, 2 и 3 декабря в Харькове пройдет мокрый снег с дождем. До этого, 27 и 28 ноября в городе ожидаются дожди. При этом, температура воздуха будет оставаться на уровне +4.. +6 градусов.

Погода в Харькове

В то же время, на сайте Ventusky отмечается, что 4 декабря в Харькове ожидается снежная погода. Температура воздуха опустится до +1 градуса в ночное время.

Погода в Харькове

Погода в Харькове

По данным Укргидрометцентра, до конца ноября в Харькове будет плюсовая температура воздуха — до +7 градусов. Без осадков.

Погода в Харькове

Стоит добавить, что заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии украинского Гидрометеорологического института (УкрГМИ) Вера Балабух рассказала "Телеграфу", что средняя за сезон температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше климатической нормы.

Прогноз погоды на зиму в Украине. Инфографика: "Телеграф"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что синоптики указали точную дату, когда украинцам ждать снега и мороза до -6.