У Харкові різко зміниться погода: про що просять місцевих жителів

Рівень небезпеки жовтий

На жителів Харкова та області насувається небезпечна погода. Водіям та пішоходам слід бути уважними та обережними.

Про це попереджає Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

За даними метеорологів, 28 листопада на Харківщині очікується сильний туман, видимість 200 – 500 м. Рівень небезпеки жовтий (перший).

Довідка: залежно від погодних умов в Україні існує три рівні небезпеки. Вони позначаються кольорами та визначають, наскільки серйозним може бути вплив погоди на населення, транспорт та господарську діяльність.

Перший рівень небезпеки, жовтий, означає, що погода потенційно небезпечна. Вона може призвести до незначних наслідків — порушень руху транспорту, роботи енергетичних або комунальних служб.

Погода в Харківській області

