Вырастет ли пенсия по инвалидности 3 группы с 1 декабря: какими будут выплаты

Украинским гражданам гарантирована пенсия по инвалидности, в случае наличия соответствующего статуса. Однако она также зависит от стажа получателя и ряда других факторов.

"Телеграф" рассказывает о том, какими будут трудовые пенсии по инвалидности с 1 декабря 2025 года.

По данным ПФУ, пенсия по инвалидности может быть назначена лицам, которым установлен соответствующий статус. Причина, группа, время наступления инвалидности, срок, в который она устанавливается, определяются органом медико-социальной экспертизы. Для того, чтобы получать выплаты, необходимо иметь страховой стаж от года до пятнадцати лет — в зависимости от возраста, когда человек получил "группу".

Справка: 3 группу инвалидности устанавливают людям, у которых есть стойкие нарушения функционирования организма в умеренной степени. Человек получает такой статус как инвалид 3 группы из-за наличия заболеваний, обусловленных врожденными дефектами, травмами. В силу них его способность к обслуживанию себя и работоспособность умеренно ограничены. Человеку нужна социальная защита и помощь, в том числе в быту. При этом гражданин с таким статусом может обучаться, работать, вести жизнь нормального качества, если компенсировать имеющиеся нарушения с помощью специальных средств, препаратов.

Третья группа инвалидности дает гарантию, что человек будет получать пенсию, которая равна половине от выплат по возрасту. Это значит, что ПФУ сначала считает, в каком размере начислены украинцу выплаты по старости, и именно от них зависит итоговая сумма "помощи по группе".

Кроме того, пенсия по инвалидности в Украине — не единственный вид выплат, на которые может рассчитывать человек. Людям дополнительно положены различные надбавки и пособия:

неработающий пенсионер с третьей группой, на содержании которого находится несовершеннолетний ребенок, может получить 150 гривень;

одинокий человек пенсионного возраста с инвалидностью 3 группы имеет право на доплату в размере 50 гривень, если не получает никакой финансовой поддержки "на уход".

При этом механику выплат украинцам с инвалидностью регулирует и постановление Кабмина №265, где сказано, что если размер ежемесячной финансовой помощи меньше, чем прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц, люди будут получать ежемесячную надбавку, чтобы достичь этого показателя.

Справка: в настоящий момент прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 2361 гривну.

Отдельно стоит напомнить о пенсии по инвалидности 3 группы для военных. Она назначается, если военнослужащий получил соответствующий статус во время службы, в течение трех месяцев после увольнения из ВСУ или позднее, но только если состояние (заболевание), приведшее к инвалидности, наступило не позднее, чем через 90 дней после увольнения.

Точный размер выплат зависит от группы, но ПФУ пишет, что сумма зависит от денежного обеспечения военнослужащего:

военная пенсия по инвалидности из-за войны 3 группа — 60%, другие лица — 40%.

Стоит отметить, что минимальная военная пенсия в Украине не может быть ниже гарантированных выплат, которые установило государство. Они начисляются вне зависимости от расчетного процента от их денежного довольствия. По состоянию на 2025 год эти минимальные суммы с учетом надбавок составляют:

III группа инвалидности в результате войны: не менее 9478 грн

Пенсия по инвалидности 3 группы пострадавшим от Чернобыльской катастрофы:

Люди получившие соответствующий статус, также имеют право на пенсию. Рассчитывая сумму выплат, ПФУ учитывает зарплату, которую получал человек с 1986 по 1990 год, или отталкивается от размера "минималки", установленной на 1 января текущего года. Украинцы, которые получили увечья или заболевания именно из-за Чернобыльской катастрофы, и стали лицами с инвалидностью 3 группы, будут получать как минимум 6077, 70 гривень. Ликвидаторам насчитают больше — 60% от средней зарплаты по Украине после уплаты налогов и страховых взносов. С 1 марта 2025 года сумма составляет 10 491,96 гривень.

