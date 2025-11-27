Укр

Почему вода в озерах не просачивается сквозь землю: ученые раскрыли секреты природы

Автор
Денис Подставной
Дата публикации
Читати українською
Автор
Озеро
Озеро

За озерами стоит пристально следить

Многие люди время от времени часто задаются вопросами, которые, на первый взгляд, кажутся "банальными". Один из таких: почему вода не впитывается в землю?

Что нужно знать?

  • Вода действительно просачивается сквозь дно и испаряется от Солнца.
  • Озера помогают восполнять осадки, но с этим уже имеются проблемы.
  • Водоемы исчезают не из-за "впитывания" или испарения, а по ряду других факторов.

О научном объяснении данного свойства пишет IFLScience.

Прежде всего в материале отмечается, что часть озёрной воды действительно просачивается в землю. Мы часто этого не замечаем, потому что потерянная вода быстро восполняется, например, дождём. Однако то, происходит ли просачивание и насколько быстро, зависит от материала дна озера и его проницаемости.

"Представьте, что кто-то держит в руках хороший кусок сланца, а вы подходите и выливаете на него немного воды. Эта вода не выйдет с другой стороны камня — она просто стечет с него. То же касается озер с каменистым дном: если дно озера каменистое, с очень небольшими промежутками между камнями, вода не сможет просочиться сквозь него", — объясняют в публикации.

При этом ученые объясняют, что даже если на дне есть щели, в озерах накапливается много осадка, такого как песок, ил и глина, который помогает заполнить эти пустоты.

"В течение очень долгого времени дно самого пруда эволюционирует и меняется. Материалы оседают, а мелкие частицы, или осадки, заполняют большие поры", — подчеркнула гидролог Вашингтонского государственного университета Джоан Ву.

Однако вода может исчезать и другим путём — благодаря испарению.

"В конце концов, вода будет уходить как с поверхности, так и со дна пруда", — сказал Ву.

Но благодаря этому удобному биогеохимическому явлению, известному как круговорот воды в природе, любая вода, потерянная в результате испарения, теоретически должна восполняться осадками.

Теоретически — ключевое слово. Исследование, опубликованное в мае прошлого года, показало, что более половины крупных озёр мира (включая как естественные, так и искусственные) высыхают. По данным исследователей, 56% этого снижения обусловлено потреблением человеком и потеплением климата, которое увеличивает потери воды из-за испарения. Поэтому в издании добавляют, что хотя озера, вероятно, не высыхают с безрассудной скоростью, однако, учитывая, что около 2 млрд людей во всём мире живут возле озёр, стоит, скорее всего, следить за ними.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые объяснили, действительно ли тараканы сверхвыносливы.

Теги:
#Вода #Ученые #Наука #Факт