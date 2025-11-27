Почему вода в озерах не просачивается сквозь землю: ученые раскрыли секреты природы

За озерами стоит пристально следить

Многие люди время от времени часто задаются вопросами, которые, на первый взгляд, кажутся "банальными". Один из таких: почему вода не впитывается в землю?

Что нужно знать?

Вода действительно просачивается сквозь дно и испаряется от Солнца.

Озера помогают восполнять осадки, но с этим уже имеются проблемы.

Водоемы исчезают не из-за "впитывания" или испарения, а по ряду других факторов.

Прежде всего в материале отмечается, что часть озёрной воды действительно просачивается в землю. Мы часто этого не замечаем, потому что потерянная вода быстро восполняется, например, дождём. Однако то, происходит ли просачивание и насколько быстро, зависит от материала дна озера и его проницаемости.

"Представьте, что кто-то держит в руках хороший кусок сланца, а вы подходите и выливаете на него немного воды. Эта вода не выйдет с другой стороны камня — она просто стечет с него. То же касается озер с каменистым дном: если дно озера каменистое, с очень небольшими промежутками между камнями, вода не сможет просочиться сквозь него", — объясняют в публикации.

При этом ученые объясняют, что даже если на дне есть щели, в озерах накапливается много осадка, такого как песок, ил и глина, который помогает заполнить эти пустоты.

"В течение очень долгого времени дно самого пруда эволюционирует и меняется. Материалы оседают, а мелкие частицы, или осадки, заполняют большие поры", — подчеркнула гидролог Вашингтонского государственного университета Джоан Ву.

Однако вода может исчезать и другим путём — благодаря испарению.

"В конце концов, вода будет уходить как с поверхности, так и со дна пруда", — сказал Ву.

Но благодаря этому удобному биогеохимическому явлению, известному как круговорот воды в природе, любая вода, потерянная в результате испарения, теоретически должна восполняться осадками.

Теоретически — ключевое слово. Исследование, опубликованное в мае прошлого года, показало, что более половины крупных озёр мира (включая как естественные, так и искусственные) высыхают. По данным исследователей, 56% этого снижения обусловлено потреблением человеком и потеплением климата, которое увеличивает потери воды из-за испарения. Поэтому в издании добавляют, что хотя озера, вероятно, не высыхают с безрассудной скоростью, однако, учитывая, что около 2 млрд людей во всём мире живут возле озёр, стоит, скорее всего, следить за ними.

