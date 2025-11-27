Чому вода в озерах не просочується крізь землю: вчені розкрили секрети природи

За озерами варто уважно стежити

Багато людей іноді часто задаються питаннями, які, на перший погляд, здаються "банальними". Однеіз таких: чому вода не вбирається у землю?

Що треба знати?

Вода справді просочується крізь дно і випаровується від Сонця.

Озера допомагають заповнювати опади, але з цим є проблеми.

Водойми зникають не через "всмоктування" або випаровування, а через інші фактори.

Про наукове пояснення цієї властивості пише IFLScience.

Насамперед у матеріалі зазначається, що частина озерної води дійсно просочується у землю. Ми часто цього не помічаємо, тому що втрачена вода швидко поповнюється, наприклад, дощем. Однак те, чи відбувається просочування і наскільки швидко, залежить від матеріалу дна озера та його проникності.

"Уявіть, що хтось тримає в руках гарний шматок сланцю, а ви підходите і виливаєте на нього трохи води. Ця вода не вийде з іншого боку каменю — вона просто стече з нього. Те саме стосується озер із кам'янистим дном: якщо дно озера кам'янисте, з дуже невеликими проміжками між каменями, вода не зможе просочитися крізь нього", — пояснюють у публікації.

При цьому вчені пояснюють, що навіть якщо на дні є щілини, в озерах накопичується багато осаду, такого як пісок, мул та глина, що допомагає заповнити ці порожнечі.

"Протягом дуже довгого часу дно самого ставка еволюціонує і змінюється. Матеріали осідають, а дрібні частинки, або осади, заповнюють великі пори", — підкреслила гідролог Вашингтонського державного університету Джоан Ву.

Однак вода може зникати й іншим шляхом - завдяки випаровуванню.

"Зрештою, вода йтиме як з поверхні, так і з дна ставка", — сказав Ву.

Але завдяки цьому зручному біогеохімічному явищу, відомому як кругообіг води в природі, будь-яка вода, втрачена в результаті випаровування, теоретично повинна заповнюватися опадами.

Теоретично – ключове слово. Дослідження, опубліковане у травні минулого року, показало, що більше половини великих озер світу (включаючи як природні, так і штучні) висихають. За даними дослідників, 56% цього зниження обумовлено споживанням людиною та потеплінням клімату, яке збільшує втрати води через випаровування. Тому у виданні додають, що хоча озера, мабуть, не висихають із безрозсудною швидкістю, проте, враховуючи, що близько 2 млрд людей у всьому світі живуть біля озер, варто, швидше за все, стежити за ними.

