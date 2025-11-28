В Украине импортные овощи станут дешевле своих: когда это случится
Уже сейчас начался закуп, в том числе, помидоров и огурцов, за границей
В период с ноября по март в Украине обычно меняется ситуация с тепличными культурами. В это время доля отечественного производства резко падает, и на прилавках магазинов иностранные овощи приходят на замену нашим. В цене, соответственно, они также становятся ниже.
Что нужно знать:
- Основные поставщики овощей зимой: Турция (основной объем), а также Испания, Болгария, Польша
- В Украине есть лишь несколько тепличных комбинатов, в частности Калиновский и Уманский, которые работают в течение целого года
- В ноябре-марте, то доля отечественного производства тепличных овощей на уровне 5-10%
Об этом "Телеграфу" рассказал Александр Хорев – эксперт аграрного рынка, координатор проекта EastFruit Weekly Ukraine в материале: "В Украине могут начать выращивать бананы, а вот с луком есть проблемы".
Во второй половине ноября мы уже закупаем овощи, в том числе помидоры и огурцы заграницей. Среди поставщиков страны Европы – Испания, Болгария, Польша, но валовой объем идет из Турции. Именно эта продукция будет формировать цену на рынке. На нее влияет ситуация с гривной, так как мы покупаем овощи за валюту, а также стоимость логистики
Он добавил, что даже в случае, если эти два фактора не притерпят значительных изменений, отечественные тепличные овощи будут дороже импортных. Ключевая причина – стоимость энергоносителей, необходимых для производства.
У нас есть лишь несколько тепличных комбинатов, в частности Калиновский и Уманский, которые работают в течение целого года. Но они производят небольшой процент по сравнению с общим объемом потребления овощей. Если мы говорим о ноябре-марте, то доля отечественного производства тепличных овощей на уровне 5-10%
