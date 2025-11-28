В Украине импортные овощи станут дешевле своих: когда это случится

Уже сейчас начался закуп, в том числе, помидоров и огурцов, за границей

В период с ноября по март в Украине обычно меняется ситуация с тепличными культурами. В это время доля отечественного производства резко падает, и на прилавках магазинов иностранные овощи приходят на замену нашим. В цене, соответственно, они также становятся ниже.

Что нужно знать:

Основные поставщики овощей зимой: Турция (основной объем), а также Испания, Болгария, Польша

В Украине есть лишь несколько тепличных комбинатов, в частности Калиновский и Уманский, которые работают в течение целого года

В ноябре-марте, то доля отечественного производства тепличных овощей на уровне 5-10%

Об этом "Телеграфу" рассказал Александр Хорев – эксперт аграрного рынка, координатор проекта EastFruit Weekly Ukraine в материале: "В Украине могут начать выращивать бананы, а вот с луком есть проблемы".

Во второй половине ноября мы уже закупаем овощи, в том числе помидоры и огурцы заграницей. Среди поставщиков страны Европы – Испания, Болгария, Польша, но валовой объем идет из Турции. Именно эта продукция будет формировать цену на рынке. На нее влияет ситуация с гривной, так как мы покупаем овощи за валюту, а также стоимость логистики говорит Александр Хорев.

Он добавил, что даже в случае, если эти два фактора не притерпят значительных изменений, отечественные тепличные овощи будут дороже импортных. Ключевая причина – стоимость энергоносителей, необходимых для производства.

У нас есть лишь несколько тепличных комбинатов, в частности Калиновский и Уманский, которые работают в течение целого года. Но они производят небольшой процент по сравнению с общим объемом потребления овощей. Если мы говорим о ноябре-марте, то доля отечественного производства тепличных овощей на уровне 5-10% отмечает Александр Хорев.

