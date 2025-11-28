"Несезон" — не беда: какая реальная причина подорожания овощей зимой

По возможности эксперты советуют сделать запасы

С наступлением холодов цены на овощи растут. В этом виноваты не только длительные отключения света из-за последствий российских атак.

Что нужно знать:

Этой осенью цены на большинство овощей ниже, чем в прошлом

Однако зимой стоимость пойдет вверх — фермер на конкретных цифрах объяснил причину

Эксперты советуют по возможности сделать запасы

Об этом и не только "Телеграфу" рассказал вице-президент Украинской ассоциации производителей картофеля, глава ФХ "Аделаида" Сергей Рыбалко: В Украине изменятся цены на один из самых ходовых продуктов: что повлияло на подорожание

По его словам, главная причина подорожания овощей и корнеплодов зимой – расходы на хранение. Фермер объяснил все на конкретных цифрах: холодильник на 800 тонн товара стоит 100 тысяч евро. Генератор Caterpillar – 3 миллиона 900 тысяч гривен.

Контейнера стоят 3,5-4 тысяч гривен, там хранится тонна продукции. Плюс гривна на килограмм в месяц подорожания идет на продукцию, чтобы ее обработать. Плюс усушка, плюс опять таки люди нужны на сортировку, – рассказал Сергей Рыбалко

В цену овощей в магазине или на рынке заложены все эти расходы. Поэтому, например, картофель, который сейчас у производителя стоит 6 гривен, к весне может подняться до 10 гривен. Розничная цена вырастет еще на 4-5 гривен из-за транспорта и наценки перекупов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что осенью цены на некоторые овощи рекордно упали. Эксперты советуют по возможности сделать запасы.