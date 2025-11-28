В Україні імпортні овочі стануть дешевшими за свої: коли це станеться

Вже зараз почався закуп, у тому числі помідорів та огірків, за кордоном

У період з листопада до березня в Україні зазвичай змінюється ситуація з тепличними культурами. У цей час частина вітчизняного виробництва різко падає, і на прилавках магазинів іноземні овочі приходять на заміну нашим. У ціні, відповідно, вони також стають нижчими.

Що потрібно знати:

Основні постачальники овочів узимку: Туреччина (основний обсяг), а також Іспанія, Болгарія, Польща

В Україні є лише кілька тепличних комбінатів, зокрема Калинівський та Уманський, які працюють протягом цілого року

У листопаді-березні частка вітчизняного виробництва тепличних овочів на рівні 5-10%

Про це "Телеграфу" розповів Олександр Хорев – експерт аграрного ринку, координатор проекту EastFruit Weekly Ukraine у матеріалі: "В Україні можуть почати вирощувати банани, а ось із цибулею є проблеми".

У другій половині листопада ми вже закуповуємо овочі, зокрема помідори та огірки закордоном. Серед постачальників країни Європи – Іспанія, Болгарія, Польща, але валовий об'єм йде з Туреччини. Саме ця продукція формуватиме ціну на ринку. На неї впливає ситуація з гривнею, адже ми купуємо овочі за валюту, а також вартість логістики каже Олександр Хорев.

Він додав, що навіть у випадку, якщо ці два фактори не зазнають значних змін, вітчизняні тепличні овочі будуть дорожчими за імпортні. Ключова причина – вартість енергоносіїв, необхідних виробництву.

У нас є лише декілька тепличних комбінатів, зокрема, Калинівський та Уманський, які працюють протягом цілого року. Але вони виробляють невеликий відсоток у порівнянні з загальним обсягом споживання овочів. Якщо ми говоримо про листопад-березень, то частка вітчизняного виробництва тепличних овочів на рівні 5-10% зазначає Олександр Хорев.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні незабаром ціни на клюєві овочі для салату вдарять по кишені.