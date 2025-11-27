Запасаться нужно уже сейчас? Какой популярный овощ может взлететь в цене до конца года

Раз в 4-5 лет стоимость этого овоща выстреливает вверх

Многие экономисты и эксперты прогнозируют значительное подорожание картофеля до конца года из-за регулярных отключений света и не только. Однако действительно ли украинцам следует ожидать роста цены.

Ответ на это дал "Телеграфу" Сергей Рыбалко, вице-президент Украинской ассоциации производителей картофеля, председатель ФХ "Аделаида", в материале "В Украине изменятся цены на один из самых ходовых продуктов: что повлияло на подорожание".

Что нужно знать:

Поднятие цен на картофель до конца года прогнозируют из-за роста расходов на хранение

Отключение света может влиять на ценообразование

Вероятность сильного подорожания картошки маловероятна

По словам экономиста Владимира Чижа, до конца года картофель подорожает на 10-20% из-за расходов на хранение. Так, уже в декабре килограмм может стоить более 20 гривен.

В то же время, по мнению Рыбалки, образование цен на картофель действительно зависит от многих факторов. Но такого подорожания вряд ли следует ожидать в этом году. Ведь цены на овощ всегда колеблются по синусоиде. Именно поэтому раз в 4-5 лет наступает "олимпийский год", когда стоимость выстреливает вверх.

Цены на картофель в разных сетях супермаркетов

Но только раз в 5 лет цена на картофель была выше 30 долларовых центов. Все остальное время она держится на уровне 15–20 центов. Поэтому, по его прогнозам, в этом году картофель вряд ли поднимется выше 10 гривен у производителя до весны. Но некоторые изменения в розничной торговле все же могут произойти.

"Я не думаю, что он на опте в этом году поднимется выше 10 гривен прямо до весны. А это значит, что в магазинах килограмм будет стоить около 15-20 гривен", — говорит Рыбалко.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что почему популярный овощ подорожал в восемь раз с конца лета.