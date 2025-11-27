Начнется в середине декабря: цены на ключевые овощи для салата ударят по карману

Хозяйства уже выбрасывают свою продукцию

Огурцы и помидоры в Украине подорожают еще сильнее в декабре. Овощей становится меньше из-за завершения сезона, а поэтому страна начнет их импортировать.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал президент ассоциации "Теплицы Украины", председатель правления ЧАО Комбинат "Тепличный" Евгений Чернышенко.

Эксперт объясняет, что сезон тепличных огурцов подходит к концу. Хозяйства уже выбрасывают свою продукцию. Это те, кто не идет на светокультуру. А таких большинство. По словам эксперта, фактически только Уманский тепличный комбинат будет продолжать производство зимой, используя искусственное освещение. Остальные хозяйства выйдут из сезона и вернутся уже в начале мая.

Сезон тепличных томатов и огурцов, которые в обычных теплицах без искусственного освещения, они выйдут в начале мая. Это будет маленький объем сказал Чернышенко

Что это значит для потребителей? С середины декабря практически вся продукция – огурцы и помидоры – будет импортирована. Основной поставщик – Турция и другие страны с теплым климатом. Импортная замена обеспечит наличие овощей на полках, хотя и по более высокой цене.

