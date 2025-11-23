Россия массированно атаковала Харьков и Павлоград. Люди без света и тепла, без жертв не обошлось (видео)
Харьков пережил массированную атаку, которая привела к гибели людей
Харьков и Павлоград Днепропетровской области были атакованы боевыми дронами россиян. Агрессор пытается повредить энергетические объекты.
Харьков переживает массированную атаку. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
Что нужно знать:
- В Харькове количество погибших растет
- В Павлограде из-за отсутствия электричества остановили водоснабжение и работу котельных
- Медицинские заведения Павлограда перешли на резервные источники питания
По предварительной информации, в результате попадания вражеского "шахеда" в частный дом в Шевченковском районе есть погибший человек.
Также еще четверо пострадали в результате вечерних обстрелов города, сообщил чиновник. Позже он добавил, что по предварительной информации, в городе уже двое погибших и 8 пострадавших.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в свою очередь уточнил, что известно о двух погибших и 8 пострадавших. Среди пострадавших – 12-летний ребенок.
К сожалению, уже трое погибших в результате вечерних обстрелов Харькова, — проинформировал Игорь Терехов.
В общей сложности, по уточненной информации Ситуационного центра, было 15 ударов по городу по шести локациям.
Ситуация на Днепропетровщине
Тревогу в Павлограде объявили в 19:31, предупреждая о вражеских БПЛА.
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук призвал жителей Павлограда, Шахтерского и Юрьевки сделать запас воды.
В свою очередь КП "Павлоградводоканал" сообщил, что в связи с отсутствием электрической энергии, водоснабжение на город Павлоград будет приостановлено с 22:00. С понедельника 24 ноября водоснабжение на город будет осуществляться с 6:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00 до восстановления электроснабжения на город.
В городском совете проинформировали, что из-за отсутствия электроэнергии работа котельных города приостановлена. Лечебные заведения перешли на альтернативные источники электропитания, а энергетики выясняют степень сложности повреждений.
В то же время местные каналы отмечают, что свет понемногу начал появляться, но напряжение пока очень маленькое.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит Киев после ночной атаки. Наш фотокорреспондент Ян Доброносов показал фотографии и видео с атакованных многоэтажек.