Россия массированно атаковала Харьков и Павлоград. Люди без света и тепла, без жертв не обошлось (видео)

Харьков пережил массированную атаку, которая привела к гибели людей

Харьков и Павлоград Днепропетровской области были атакованы боевыми дронами россиян. Агрессор пытается повредить энергетические объекты.

Харьков переживает массированную атаку. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Что нужно знать:

В Харькове количество погибших растет

В Павлограде из-за отсутствия электричества остановили водоснабжение и работу котельных

Медицинские заведения Павлограда перешли на резервные источники питания

По предварительной информации, в результате попадания вражеского "шахеда" в частный дом в Шевченковском районе есть погибший человек.

Также еще четверо пострадали в результате вечерних обстрелов города, сообщил чиновник. Позже он добавил, что по предварительной информации, в городе уже двое погибших и 8 пострадавших.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в свою очередь уточнил, что известно о двух погибших и 8 пострадавших. Среди пострадавших – 12-летний ребенок.

К сожалению, уже трое погибших в результате вечерних обстрелов Харькова, — проинформировал Игорь Терехов.

В общей сложности, по уточненной информации Ситуационного центра, было 15 ударов по городу по шести локациям.

Ситуация на Днепропетровщине

Тревогу в Павлограде объявили в 19:31, предупреждая о вражеских БПЛА.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук призвал жителей Павлограда, Шахтерского и Юрьевки сделать запас воды.

В свою очередь КП "Павлоградводоканал" сообщил, что в связи с отсутствием электрической энергии, водоснабжение на город Павлоград будет приостановлено с 22:00. С понедельника 24 ноября водоснабжение на город будет осуществляться с 6:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00 до восстановления электроснабжения на город.

В городском совете проинформировали, что из-за отсутствия электроэнергии работа котельных города приостановлена. Лечебные заведения перешли на альтернативные источники электропитания, а энергетики выясняют степень сложности повреждений.

В то же время местные каналы отмечают, что свет понемногу начал появляться, но напряжение пока очень маленькое.

