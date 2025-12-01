У Кличко рассказали, как будет ходить транспорт в Киеве на Рождество

Режим движения общественного транспорта в столице на 25 декабря уже известен

Это уже четвертое Рождество, которое Украина встречает во время полномасштабного вторжения. Война изменила многие привычные вещи в жизни киевлян, в том числе и работу городского транспорта на праздничные дни.

Что нужно знать:

Решений об изменениях движения нет

Транспорт будет работать в обычном режиме

Метро переходит в режим укрытия во время тревоги

"Телеграф" узнал, как будет работать транспорт в столице 25 декабря. Информацию в ответ на запрос журналистов предоставил Департамент транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета.

В частности, в Департаменте транспортной инфраструктуры сообщили, что график работы пассажирского транспорта в Киеве составляется с учетом длительности комендантского часа. Сейчас транспорт курсирует в обычном режиме, никаких изменений движения не принимали.

Решений по изменению движения транспорта не принималось, отметили в Департаменте транспортной инфраструктуры.

Также в Департаменте напомнили о работе метро на рождественские праздники. КП "Киевский метрополитен" сейчас работает в условиях действия военного положения, введенного Указом Президента Украины от 24.02.2022 №64/2022 "О введении военного положения в Украине". В департаменте сообщили, что в случае объявления в Киеве сигнала "Воздушная тревога" 46 подземных станций Киевского метрополитена круглосуточно работают в режиме укрытия.

Ответ Департамента транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета

