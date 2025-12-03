Укр

Где сейчас бывшая глава Харьковской области, которая оконфузилась на всю страну (видео)

Автор
Денис Подставной
Дата публикации
Читати українською
Автор
Юлия Светличная
Юлия Светличная. Фото Facebook.com

Политик была первой женщиной на посту руководителя ХОГА

Бывшая руководительница Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная являлась одним из самых влиятельных политиков, родом из Харькова. Однако сейчас она "пропала с радаров".

"Телеграф" рассказывает о Юлии Светличной, о которой сейчас мало чего слышно.

Кто такая Юлия Светличная

Юлия Светличная
  • Во время президентства Петра Порошенко креатура и, как пишет "Думка", вероятно, очень близкая женщина к тогдашнему председателю АП Игорю Райнину;
Свитличная и Райнин
  • выпускница факультета международной экономики Харьковского государственного университета питания и торговли;
  • экономистка;
  • юристка;
  • почти четыре года была руководителем Харьковской областной государственной администрации.

Чем запомнилась

Светличная запомнилась прежде всего тем, что стала первой женщиной на посту руководителя ХОГА еще и в молодом возрасте 32 лет, а также огромным количеством политического пиара, который позиционировал ее как невероятно талантливого управленца.

"Хотя сейчас действительно трудно вспомнить какие-то значимые ее достижения, кроме лидерства в различных рейтингах и посещения огромного количества торжественных событий, международных конференций и бизнес-форумов", — пишут журналисты.

В публичном поле Светличную почти всегда сопровождали улыбающиеся люди, она бегала марафон, рассказывала о привлечении инвестиций и росте промышленности, выступала на конференциях, раздавала награды, не позволяла себе резких высказываний, максимально дистанцировалась от негативных новостей.

В В 2019 году Светличная оконфузилась, отвечая на уточнение журналистки сайта "МедиаПорт". У политика спросили — есть ли у нее собственное мнение относительно переименования проспекта диссидента Петра Григоренко обратно на проспект советского маршала Жукова. А в ответ последовала фраза "Я не знакома с Жуковым".

После увольнения с должности руководителя Харьковской области Светличная была избрана народным депутатом Украины.

В 2021 году депутат впервые стала мамой. Она родила сына. Кто отец ребенка, так и осталось загадкой, хотя злые языки говорят, что отец – все тот же Игорь Райнин. Оба эту информацию отвергают, отчество у ребенка Светличной другое.

Напомним, ранее мы писали о том, где сейчас обвиненный в госизмене Евгений Мураев.

Теги:
#Юлия Светличная