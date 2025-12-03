Де зараз колишня голова Харківської області, яка осоромилася на всю країну (відео)
-
-
Політик була першою жінкою на посаді керівника ХОДА
Колишня керівниця Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична була одним із найвпливовіших політиків, родом із Харкова. Однак зараз вона "зникла з радарів".
"Телеграф" розповідає про Юлію Світличну, про яку зараз мало чого чути.
Хто така Юлія Світлична
- Під час президентства Петра Порошенка креатура і, як пише "Думка", ймовірно, дуже близька жінка до тодішнього голови АП Ігоря Райніна;
- випускниця факультету міжнародної економіки Харківського державного університету харчування та торгівлі;
- економістка;
- юристка;
- майже чотири роки була керівником Харківської обласної державної адміністрації.
Чим запам’яталася
Світлична запам’яталася насамперед тим, що стала першою жінкою на посаді керівника ХОДА ще й у молодому віці 32 років, а також величезною кількістю політичного піару, який її позиціонував як неймовірно талановитого управлінця.
"Хоча зараз насправді досить важко згадати якісь значущі її досягнення, окрім лідерства в різних рейтингах та відвідин величезної кількості урочистих подій, міжнародних конференцій та бізнес-форумів", — пишуть журналісти.
У публічному полі Світличну майже завжди супроводжували усміхнені люди, вона бігала марафон, розповідала про залучення інвестицій і зростання промисловості, виступала на конференціях, роздавала нагороди, не дозволяла собі різких висловлювань, максимально дистанціювалася від негативних новин
У 2019 році Світлична осоромилася, відповідаючи на запитання журналістки сайту "МедіаПорт". У політика запитали — чи має власну думку щодо перейменування проспекту дисидента Петра Григоренка назад на проспект радянського маршала Жукова. А у відповідь була фраза "Я не знайома з Жуковим".
Після звільнення з посади керівника Харківської області Світличну було обрано народним депутатом України.
У 2021 році депутат вперше стала мамою. Вона народила сина. Хто батько дитини, так і лишилося загадкою, хоча злі язики теревенять, що батько – все той же Ігор Райнін. Обидва цю інформацію відкидають, по батькові у дитини Світличної інше.
