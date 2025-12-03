Де зараз колишня голова Харківської області, яка осоромилася на всю країну (відео)

Політик була першою жінкою на посаді керівника ХОДА

Колишня керівниця Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична була одним із найвпливовіших політиків, родом із Харкова. Однак зараз вона "зникла з радарів".

"Телеграф" розповідає про Юлію Світличну, про яку зараз мало чого чути.

Хто така Юлія Світлична

Юлія Світлична

Під час президентства Петра Порошенка креатура і, як пише "Думка", ймовірно, дуже близька жінка до тодішнього голови АП Ігоря Райніна;

Світлична і Райнін

випускниця факультету міжнародної економіки Харківського державного університету харчування та торгівлі;

економістка;

юристка;

майже чотири роки була керівником Харківської обласної державної адміністрації.

Чим запам’яталася

Світлична запам’яталася насамперед тим, що стала першою жінкою на посаді керівника ХОДА ще й у молодому віці 32 років, а також величезною кількістю політичного піару, який її позиціонував як неймовірно талановитого управлінця.

"Хоча зараз насправді досить важко згадати якісь значущі її досягнення, окрім лідерства в різних рейтингах та відвідин величезної кількості урочистих подій, міжнародних конференцій та бізнес-форумів", — пишуть журналісти.

У публічному полі Світличну майже завжди супроводжували усміхнені люди, вона бігала марафон, розповідала про залучення інвестицій і зростання промисловості, виступала на конференціях, роздавала нагороди, не дозволяла собі різких висловлювань, максимально дистанціювалася від негативних новин

У 2019 році Світлична осоромилася, відповідаючи на запитання журналістки сайту "МедіаПорт". У політика запитали — чи має власну думку щодо перейменування проспекту дисидента Петра Григоренка назад на проспект радянського маршала Жукова. А у відповідь була фраза "Я не знайома з Жуковим".

Після звільнення з посади керівника Харківської області Світличну було обрано народним депутатом України.

У 2021 році депутат вперше стала мамою. Вона народила сина. Хто батько дитини, так і лишилося загадкою, хоча злі язики теревенять, що батько – все той же Ігор Райнін. Обидва цю інформацію відкидають, по батькові у дитини Світличної інше.

