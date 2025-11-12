Развод и трое детей: что известно о личной жизни министра юстиции Галущенко

В суде заявили, что в квартире Галущенко ночевала министр энергетики Гринчук

Герман Галущенко — пока еще министр юстиции Украины, который написал заявление об отставке на фоне коррупционного скандала в "Энергоатоме". Он состоял в браке с предпринимателем Ольгой Богдановой.

Что нужно знать:

Экс-жена Галущенко реализуется в сфере архитектуры

Она открыла собственное бюро Bogdanova Bureau

Бывшая избранница чиновника основала ООО "Простір 86"

Что известно о личной жизни Германа Галущенко

Политик состоял в браке с Ольгой Богдановой. Она получила образование в Национальном университете строительства и архитектуры. Богданова является основательницей и арт-директором ООО "Простір 86" и партнером 2B.Group. В 2018 году Богданова создала собственное архитектурное бюро Bogdanova Bureau.

Ольга Богданова, фото из сети

В интервью изданию Pragmatika.media Богданова рассказывала, что ее детство прошло в Киеве. Отец работал инженером на заводе Туполева, и она часто приходила к нему на работу. Когда Ольге было 7 лет, отец погиб в железнодорожной катастрофе.

Мое детство прошло в Киеве, и оно было вполне обычным. Мой отец был инженером на заводе Туполева. Нравилось приходить на производство, где изготовляли детали. Папа учил меня рисовать и работать паяльником. Когда мне было семь лет, отца не стало. Он погиб в железнодорожной катастрофе и долгое время я об этом не знала. Чувствовала, что маме тяжело, и не донимала ее вопросами. Ольга Богданова

Богданова поделилась, что начала работать еще в студенческие годы. Она чертила разные объекты, в том числе и гостиницу Radisson Blu. Впоследствии Ольга создала команду, которая состояла с визуализатора и двух студентов.

На третьем курсе я начала подрабатывать. Приблизительно в этот период в стране начался строительный бум, наша профессия стала нужной. За год я сменила несколько компаний, пробовала разное, искала себя: чертила гардеробные, готовила рабочие чертежи отеля Radisson Blu. Ольга Богданова

Ольга Богданова создала бюро Bogdanova Bureau, фото Pragmatika.media

Вскоре вместе со Славой Балбеком она создала проект 2B.Group. Позже они с бизнес-партнером разделились и создали отдельные компании – balbek bureau и Bogdanova Bureau.

Я пришла к талантливому Славе Балбеку и предложила ему партнерство. Он согласился, и мы запустили 2B.Group. После нашего первого проекта он уверенно сказал, что мы самые лучшие. Впоследствии мы оставили 2B.Group как общий бренд и дань нашей истории, подписали договор о том, что не будем конкурировать, и создали две отдельные компании: balbek bureau и Bogdanova Bureau. Ольга Богданова

Бывшая жена Галущенко работает архитектором, фото из сети

В 2021 году в официальной декларации Галущенко указывал, что его жена имеет 643 тысяч гривен дохода от предпринимательской деятельности и 61,4 тысяч гривен зарплаты в компании "Простір 86". Также было указано, что Богданова имеет 180 тысяч долларов наличными.

Бывшая жена Галущенко владеет квартирой вместе с матерью, скриншот декларации

Кроме того, в собственности Богдановой есть квартира площадью 63,5 квадратных метров в общей собственности с матерью и право пользования авто Land Rover 2018 года выпуска.

Бывшая жена Галущенко имеет право пользования автомобилем Land Rover, скриншот декларации

У Галущенко и Богдановой есть трое общих детей: сын Максим и две дочери — Вероника и Стефания. Судя по тому, что чиновник прекратил указывать жену в декларациях, они развелись. Галущенко начал вносить в декларации четвертого ребенка — сына Льва. Кто является матерью ребенка — неизвестно.

Нардеп Ярослав Железняк на основании стенограммы судебного заседания сообщил, что министр энергетики Светлана Гринчук ночевала в квартире Галущенко. Это произошло в ночь с 23 на 24 июля, а также 11-13 августа. Отмечается, что чиновница пользовалась квартирой Галущенко и 28 июля. Это происходило, когда Гринчук занимала должность министра экологии, а Галущенко – министра энергетики.

Согласно протоколу визуального наблюдения Гринчук с 23 на 24 июля ночевала у Галущенко. 28 июля еще раз, при этом калитку своим ключом открывала. Еще с 11 на 13 августа ночевала. Ярослав Железняк

Галущенко и Гринчук, фото из сети

Некоторые СМИ писали, что Галущенко развелся с женой, с которой воспитывал троих детей, ради Гринчук. Впрочем, нет доказательств, подтверждающих такую информацию.

