Развод и трое детей: что известно о личной жизни министра юстиции Галущенко

Виктория Козар
Читати українською
Министр юстиции Украины Герман Галущенко и его экс-жена Ольга Богданова
Министр юстиции Украины Герман Галущенко и его экс-жена Ольга Богданова. Фото Коллаж "Телеграфа"

В суде заявили, что в квартире Галущенко ночевала министр энергетики Гринчук

Герман Галущенко — пока еще министр юстиции Украины, который написал заявление об отставке на фоне коррупционного скандала в "Энергоатоме". Он состоял в браке с предпринимателем Ольгой Богдановой.

Что нужно знать:

  • Экс-жена Галущенко реализуется в сфере архитектуры
  • Она открыла собственное бюро Bogdanova Bureau
  • Бывшая избранница чиновника основала ООО "Простір 86"

Что известно о личной жизни Германа Галущенко

Политик состоял в браке с Ольгой Богдановой. Она получила образование в Национальном университете строительства и архитектуры. Богданова является основательницей и арт-директором ООО "Простір 86" и партнером 2B.Group. В 2018 году Богданова создала собственное архитектурное бюро Bogdanova Bureau.

Жена Галущенка что известно
Ольга Богданова, фото из сети

В интервью изданию Pragmatika.media Богданова рассказывала, что ее детство прошло в Киеве. Отец работал инженером на заводе Туполева, и она часто приходила к нему на работу. Когда Ольге было 7 лет, отец погиб в железнодорожной катастрофе.

Мое детство прошло в Киеве, и оно было вполне обычным. Мой отец был инженером на заводе Туполева. Нравилось приходить на производство, где изготовляли детали. Папа учил меня рисовать и работать паяльником. Когда мне было семь лет, отца не стало. Он погиб в железнодорожной катастрофе и долгое время я об этом не знала. Чувствовала, что маме тяжело, и не донимала ее вопросами.

Ольга Богданова

Богданова поделилась, что начала работать еще в студенческие годы. Она чертила разные объекты, в том числе и гостиницу Radisson Blu. Впоследствии Ольга создала команду, которая состояла с визуализатора и двух студентов.

На третьем курсе я начала подрабатывать. Приблизительно в этот период в стране начался строительный бум, наша профессия стала нужной. За год я сменила несколько компаний, пробовала разное, искала себя: чертила гардеробные, готовила рабочие чертежи отеля Radisson Blu.

Ольга Богданова

Герман Галущенко личная жизнь
Ольга Богданова создала бюро Bogdanova Bureau, фото Pragmatika.media

Вскоре вместе со Славой Балбеком она создала проект 2B.Group. Позже они с бизнес-партнером разделились и создали отдельные компании – balbek bureau и Bogdanova Bureau.

Я пришла к талантливому Славе Балбеку и предложила ему партнерство. Он согласился, и мы запустили 2B.Group. После нашего первого проекта он уверенно сказал, что мы самые лучшие. Впоследствии мы оставили 2B.Group как общий бренд и дань нашей истории, подписали договор о том, что не будем конкурировать, и создали две отдельные компании: balbek bureau и Bogdanova Bureau.

Ольга Богданова

Бывшая жена Галущенко
Бывшая жена Галущенко работает архитектором, фото из сети

В 2021 году в официальной декларации Галущенко указывал, что его жена имеет 643 тысяч гривен дохода от предпринимательской деятельности и 61,4 тысяч гривен зарплаты в компании "Простір 86". Также было указано, что Богданова имеет 180 тысяч долларов наличными.

Бывшая жена Галущенко чем владеет
Бывшая жена Галущенко владеет квартирой вместе с матерью, скриншот декларации

Кроме того, в собственности Богдановой есть квартира площадью 63,5 квадратных метров в общей собственности с матерью и право пользования авто Land Rover 2018 года выпуска.

Герман Галущенко жена
Бывшая жена Галущенко имеет право пользования автомобилем Land Rover, скриншот декларации

У Галущенко и Богдановой есть трое общих детей: сын Максим и две дочери — Вероника и Стефания. Судя по тому, что чиновник прекратил указывать жену в декларациях, они развелись. Галущенко начал вносить в декларации четвертого ребенка — сына Льва. Кто является матерью ребенка — неизвестно.

Нардеп Ярослав Железняк на основании стенограммы судебного заседания сообщил, что министр энергетики Светлана Гринчук ночевала в квартире Галущенко. Это произошло в ночь с 23 на 24 июля, а также 11-13 августа. Отмечается, что чиновница пользовалась квартирой Галущенко и 28 июля. Это происходило, когда Гринчук занимала должность министра экологии, а Галущенко – министра энергетики.

Согласно протоколу визуального наблюдения Гринчук с 23 на 24 июля ночевала у Галущенко. 28 июля еще раз, при этом калитку своим ключом открывала. Еще с 11 на 13 августа ночевала.

Ярослав Железняк

Галущенко и Гринчук
Галущенко и Гринчук, фото из сети

Некоторые СМИ писали, что Галущенко развелся с женой, с которой воспитывал троих детей, ради Гринчук. Впрочем, нет доказательств, подтверждающих такую информацию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о министре энергетики Светлане Гринчук. Она отметилась быстрым карьерным ростом.

