Сразу три постановления: всплыло интересное об увольнении министров Гринчук и Галущенко

Чиновники уходят с должностей после громкого скандала о коррупции в энергетике

В увольнении министерки энергетики Светланы Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко заметили интересную вещь. Ведь оказалось, что есть целых три постановления на их снятие с должностей.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк. По его словам, фактическое увольнение должностных лиц может состояться на этой неделе и на следующей.

Что нужно знать:

Гринчук и Галущенко увольняются после обнародования данных операции НАБУ "Мидас" о коррупции в энергетике

10 ноября НАБУ проводило обыск у экс-министра энергетики Галущенко

Одно из трех постановлений на увольнение должностных лиц — личное заявление

По словам Железняка, сложилась интересная ситуация по увольнению Галущенко и Гринчук, ведь сейчас есть три постановления. В частности:

От народного депутата Железняка по формулировке "за коррупцию"

Представление на освобождение от премьер-министра Юлии Свириденко "в связи с имеющимся конфликтом интересов"

Заявление на увольнение по собственному желанию

Постановление на увольнение Гринчук

При этом Комитет энергетики, по мнению нардепа, рассмотрит вопрос увольнения Гринчук с должности министра энергетики в пятницу, 14 ноября, в 14:00. А вот Комитет правовой политики, скорее всего, рассмотрит увольнение Галущенко с должности министра юстиции на следующей неделе, но когда именно неизвестно.

Напомним, что СМИ уже якобы узнали, кто может заменить Гринчук на должности главы Минэнерго. Говорят, что в Офисе президента есть один сильный кандидат, связанный с "Нафтогазом".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что бизнесмен Тимур Миндич и Александр Цукерман, фигурирующие в коррупционной схеме в энергетике, попали под санкции президента Украины.