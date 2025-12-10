Скандал в больнице на Киевщине: гинеколог выбрал странный способ "успокоения" пациентки (детали и видео)
За дело взялись правоохранители, этот случай может быть не единичным
В Броварской больнице пожилой гинеколог вероятно щупал грудь молодой пациентки, чтобы ее "успокоить". Полиция начала проверку по этому инциденту.
Что нужно знать:
- В родильном отделении Броварской больницы гинеколог пытался "развеселить" пациентку удивительным способом
- Заведующий слабо отреагировал на жалобы девушки, но по некоторой информации этот случай не единичный
- На предоставленном видео гинеколог не отрицал факт, что его рука была под футболкой пациентки не для осмотра
Как сообщает полиция области, они отреагировали на публикацию в соцсетях о возможных неправомерных действиях в отношении пациентки в родильном отделении Броварской многопрофильной клинической больницы. По словам женщины, инцидент произошел 5 декабря во время приема у врача акушера-гинеколога.
Видео и подробности инцидента публикует "Трибуна — Бровары". Как рассказала женщина, это произошло во время госпитализации после утреннего обхода пациентов заведующим родильным отделением, лечащим врачом акушером-гинекологом Сергеем Седляром и медсестрой. Она пошла в кабинет врача, чтобы уточнить, какие медпрепараты нужны для продолжения лечения. Девушка была расстроена из-за того, что ее не выписывают из больницы.
Мои глаза налились слезами, но я не плакала. Врач это увидел и позвал, чтобы я к нему подошла. Я это сделала... Если бы знала, что будет дальше... Он обнял меня и сунул свою руку мне под майку, и стал щупать меня за грудь. Я была в шоке и сразу от него отбежала и спросила, что он делает. И услышала: "Это, чтобы ты улыбнулась", — рассказала пациентка
Судя по предоставленному видео, врач не отрицает, что его рука была под футболкой у пациентки. Это не был осмотр – так он хотел ее "успокоить".
Молодая женщина выскочила из кабинета и вернулась в палату. По ее словам, ее охватила паника, она начала плакать и позвонила мужу. Когда он приехал, супруги пошли к заведующему и рассказали об инциденте.
Он сказал, что такие жалобы на Сергея Седляра получает впервые. Но нам рассказывали другие девушки, что уже были подобные случаи, – рассказала девушка
"Трибуна — Бровары" пишет, что получила около десятка сообщений от женщин, пострадавших либо из-за вымогания средств врачом-гинекологом, либо из-за его неправомерных действий сексуального характера. Все материалы переданы полиции.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что врача-гинеколога больницы Святой Анны Первого ТМО во Львове оштрафовали на смешную сумму за брань. Суд установил, что он ругался и приставал к человеку.