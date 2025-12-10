Скандал в больнице на Киевщине: гинеколог выбрал странный способ "успокоения" пациентки (детали и видео)

За дело взялись правоохранители, этот случай может быть не единичным

В Броварской больнице пожилой гинеколог вероятно щупал грудь молодой пациентки, чтобы ее "успокоить". Полиция начала проверку по этому инциденту.

Что нужно знать:

В родильном отделении Броварской больницы гинеколог пытался "развеселить" пациентку удивительным способом

Заведующий слабо отреагировал на жалобы девушки, но по некоторой информации этот случай не единичный

На предоставленном видео гинеколог не отрицал факт, что его рука была под футболкой пациентки не для осмотра

Как сообщает полиция области, они отреагировали на публикацию в соцсетях о возможных неправомерных действиях в отношении пациентки в родильном отделении Броварской многопрофильной клинической больницы. По словам женщины, инцидент произошел 5 декабря во время приема у врача акушера-гинеколога.

Гинеколог, которого обвиняет пациентка

Видео и подробности инцидента публикует "Трибуна — Бровары". Как рассказала женщина, это произошло во время госпитализации после утреннего обхода пациентов заведующим родильным отделением, лечащим врачом акушером-гинекологом Сергеем Седляром и медсестрой. Она пошла в кабинет врача, чтобы уточнить, какие медпрепараты нужны для продолжения лечения. Девушка была расстроена из-за того, что ее не выписывают из больницы.

Мои глаза налились слезами, но я не плакала. Врач это увидел и позвал, чтобы я к нему подошла. Я это сделала... Если бы знала, что будет дальше... Он обнял меня и сунул свою руку мне под майку, и стал щупать меня за грудь. Я была в шоке и сразу от него отбежала и спросила, что он делает. И услышала: "Это, чтобы ты улыбнулась", — рассказала пациентка

Судя по предоставленному видео, врач не отрицает, что его рука была под футболкой у пациентки. Это не был осмотр – так он хотел ее "успокоить".

Молодая женщина выскочила из кабинета и вернулась в палату. По ее словам, ее охватила паника, она начала плакать и позвонила мужу. Когда он приехал, супруги пошли к заведующему и рассказали об инциденте.

Он сказал, что такие жалобы на Сергея Седляра получает впервые. Но нам рассказывали другие девушки, что уже были подобные случаи, – рассказала девушка

"Трибуна — Бровары" пишет, что получила около десятка сообщений от женщин, пострадавших либо из-за вымогания средств врачом-гинекологом, либо из-за его неправомерных действий сексуального характера. Все материалы переданы полиции.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что врача-гинеколога больницы Святой Анны Первого ТМО во Львове оштрафовали на смешную сумму за брань. Суд установил, что он ругался и приставал к человеку.