Скандал у лікарні на Київщині: гінеколог обрав дивний спосіб "заспокоєння" пацієнтки (деталі та відео)

За справу взялися правоохоронці, цей випадок може бути не поодиноким

У Броварській лікарні літній гінеколог ймовірно мацав груди молодої пацієнтки, щоб її "заспокоїти". Поліція розпочала перевірку щодо цього інциденту.

Що треба знати:

У пологовому відділенні Броварської лікарні гінеколог намагався "розвеселити" пацієнтку дивним способом

Завідувач кволо відреагував на скарги дівчини, але за деякою інформацією цей випадок не поодинокий

На наданому відео гінеколог не заперечував факт, що його рука була під футболкою пацієнтки не для огляду

Як повідомляє поліція області, вони відреагували на публікацію у соцмережах про можливі неправомірні дії щодо пацієнтки у пологовому відділенні Броварської багатопрофільної клінічної лікарні. За словами жінки, інцидент стався 5 грудня під час прийому у лікаря акушера-гінеколога.

Гінеколог, якого звинувачує пацієнтка

Відео та подробиці інциденту публікує "Трибуна — Бровари". Як розповіла жінка, це сталося під час її госпіталізації після ранкового обходу пацієнтів завідувачем пологового відділення, лікуючим лікарем акушером-гінекологом Сергієм Седляром та медсестрою. Вона пішла у кабінет до лікаря, щоб уточнити, які медпрепарати потрібні для продовження лікування. Дівчина була засмучена через те, що її не виписують з лікарні.

Мої очі налились сльозами, але я не плакала. Лікар це побачив та покликав, щоб я до нього підійшла. Я це зробила… Якби ж знала, що буде далі… Він обійняв мене та засунув свою руку мені під майку, і почав мацати мене за груди. Я була шокована й одразу від нього відбігла та запитала, що він робить. І почула: "Це, щоб ти посміхнулась, — розповіла пацієнтка

Судячи з наданого відео, лікар не заперечує, що його рука була під футболкою в пацієнтки. Це не був огляд — так він хотів її "заспокоїти".

Молода жінка вискочила з кабінету та повернулася у палату. За її словами, її охопила паніка, вона почала плакати та зателефонувала чоловіку. Коли він приїхав, подружжя пішло до завідувача та розповіло про інцидент.

Він сказав, що такі скарги на Сергія Седляра отримує вперше. Але нам розповідали інші дівчата, що вже були подібні випадки, — розповіла дівчина

"Трибуна — Бровари" пише, що отримала близько десятка повідомлень від жінок, які постраждали або через вимагання коштів лікарем-гінекологом, або через його неправомірні дії сексуального характеру. Всі матеріали передано поліції.

