Путин уже не пропетляет? Политолог назвал дату, когда война в Украине станет "войной Трампа"

"Быковатым" отказом россияне поставили Трампа в неудобное положение

Осталось чуть больше полутора месяца до момента первой годовщины инаугурации президента США Дональд Трампа, когда он должен будет показать своим избирателям какие-то достижения по урегулированию вооруженного конфликта Украины с Россией, который он до сих пор называл "войной Байдена".

Что нужно знать:

Пока Путин у власти — он будет воевать против Украины

Россияне отвергли привезенные посланцами Трампа мирные условия

20 января 2026 года Трамп должен показать свои достижения по мирному урегулированию в Украине

Об этом в интервью YouTube-каналу Телеграф UA рассказал, политтехнолог и управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний. Он объяснил, когда война в Украине станет "войной Трампа".

По мнению аналитика, российский диктатор Владимир Путин не пойдет на привезенные специальным посланником Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером мирные соглашения и продолжит воевать.

— Пока он у власти — будет воевать. Но это ничего россиянам не даст, потому что время работает против них. Потому что своим быковатым отказом (требование отдать РФ всю территорию Донбасса, ограничить численность ВСУ и чтобы США и Европа признали оккупированные территории за Россией. – Ред.), они уже ставят Трампа в очень неудобное положение, — говорит политический эксперт.

А между тем на Трампа уже давят обстоятельства и американские избиратели.

— И Путин думает: пропетляем до рождественских выходных. Начнутся какие-то вещи, все пойдут сорвать помощь со стороны европейцев (в первую очередь, речь идет о финансах) и многое другое. Но Путин, наверное, забыл другую дату — 20 января уже будет год, как президент Трамп у власти. А тут уж нужно итоги подводить. А война висит. Война висит и она становится его войной, — подытожил Тарас Загородний.

