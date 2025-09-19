Следствие закупки "золотых яиц" Минобороны завершили: как хитро провернули эту схему

Сверхприбыль закупки пересекла 700 млн

Следствие по делу хищения государственных денег при закупке Минобороны продуктов для армии завершено. Пока материалы отправлены стороне защиты, после чего их направят в суд.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ. По данным следствия, цену на продукты формировали с учетом всех наименований каталога и средней стоимости.

Именно это позволило поставщикам манипулировать ценами. Речь идет о завышении стоимости ходовых продуктов и занижении на малопотребляемые или сезонные. Следователи говорят, что, на первый взгляд, нарушений вроде бы нет, но в ходе расследования оказалось, что картошку покупали втридорога. То есть многотонную закупку корнеплода производили по завышенной цене, а вот фрукты и овощи получали почти за бесценок.

В результате таких махинаций две компании-поставщицы, которые контролировала одна владелица, незаконно получили сверхприбыли на сумму более 733 млн грн. Это подтверждает заключение комплексной товароведческой и экономической экспертизы.

Часть этих денег была выведена посредством выплаты дивидендов и предоставления возвратной финансовой помощи связанным компаниям. НАБУ утверждает, что на эти деньги владелица компаний покупала гостиницы в Хорватии и другую недвижимость.

По данным следствия, к преступлению причастен чиновник Минобороны. Именно он "не замечал" ценовые аномалии при подписании договоров. После первых данных в СМИ о деле "золотых яиц" Минобороны, участники схемы снизили цены на одиннадцать популярных продуктов. Таким образом, они сохранили для бюджета 788 млн грн. По предложению НАБУ и САП Минобороны изменило порядок закупки продуктов.

