Могли бы весь мир учить строить шахты, а теперь продают за полцены: как разворовали уникальное предприятие во Львовской области

Наталья Кухарик
История краха Укрзападуглестроя
Предприятие, знавшее, как строить под землей, не смогло выжить на поверхности

Когда-то во Львовской области работала компания, которая должна была строить будущее украинской энергетики. "Укрзападуглестрой" считали единственным в стране специализированным строителем шахт. Здесь знали, как закладывать стволы на сотни метров вглубь, как монтировать сложное оборудование, как превращать проекты в реальность.

Но самый главный проект так и завис в прошлом. "Телеграф" рассказывает, почему пришло в упадок предприятие, специалисты которого могли бы учить коллег по всему миру и в каком состоянии сейчас главный символ бесконечного строительства.

Крупнейший проект компании – шахта №10 "Нововолынская" – завис на отметке 87,6% готовности и так и не выдал ни одной тонны угля. Десятилетия ожиданий, миллионы гривен, сотни потерянных рабочих мест.

Шахта №10 "Нововолынская" — 40 лет, как почти достроена

Почти 90% готовности, но ни одной тонны угля

История началась еще в конце 1980-х. Тогда в Нововолынске приступили к возведению шахты №10, которая должна была выдавать 900 тысяч тонн угля ежегодно. "Укрзападуглестрой" выступил генеральным подрядчиком этого масштабного проекта. На бумаге все выглядело амбициозно и перспективно.

Территория недостроенного предприятия с высоты

Годами в официальных документах фигурировала одна и та же цифра – 87,6% строительной готовности. Это означало, что объект почти завершен, осталось совсем немного. Но "совсем немного" растянулось на десятилетие.

Инфраструктура стояла, оборудование ждало запуска, но пусковой точки так и не произошло. Параллельно с инфляцией и сменой правительств росли волны финансирования. Появлялись судебные истории из-за долгов за электроэнергию. Государство пыталось упорядочить статус объекта как незавершенного строительства, но результата не последовало.

Шахта-недострой ждет в свое время
Почти готовы к работе мощности предприятия

Эстакады, стволы, складские помещения – все стоит и ждет. Только чего именно уже никто не знает.

"Черная дыра" для бюджета и потерянная надежда

За каждой тонной ржавчины и каждой паузой в строительстве стоят конкретные люди. Для жителей окрестных городков шахта №10 – это не просто объект, это воплощение потерянного будущего.

Местные жители, чьи семьи десятилетиями связаны с горнодобывающей отраслью, сначала жили в надежде на тысячи новых рабочих мест. Но эта надежда со временем превратилась в глубокое разочарование и скептицизм. В местных группах Facebook и Telegram-каналах шахту давно прозвали "черной дырой" для государственных средств, символом коррупции и неэффективного управления.

Сколько можно кормить нас обещаниями? Это схема для отмывания денег, а не строительство",

пишут местные комментаторы, когда речь заходит об очередном выделении средств.

А попытки государства продать объект за бесценок лишь усугубляют недоверие. Люди опасаются, что уникальное предприятие будет просто разворовано. Усталость от неопределенности — это настроение людей в регионе, который мог бы процветать, но пока только медленно приходит в упадок.

Кому и сколько должно предприятие

Почему государство снижает цену и до сих пор не может продать компанию

Фонд госимущества уже не впервые пытается приватизировать "Укрзападуглестрой". Осенью 2025 года объявили очередной аукцион в системе Прозорро.Продажи. Дату торгов назначили на 29 октября, стартовую цену установили на уровне 57,39 миллиона гривен без НДС.

Желающих купить не нашлось, и тогда государство приняло решение резко снизить цену. На 14 ноября 2025 года был назначен новый аукцион. Стартовая стоимость упала вдвое — до 28,7 миллиона гривен.

Согласно условиям, новый собственник в течение шести месяцев обязан погасить долги по заработной плате и перед бюджетом, а также не может увольнять работников предприятия. Эти требования прописаны в условиях продажи, но повлияют ли они на интерес инвесторов — большой вопрос.

Государство надеется, что кто-то вернет актив к жизни, но пока это только надежда.

Тоны ржавчины и металла: как сейчас выглядит "Укрзападуглестрой"

Десятилетиями стоит недостроенная шахта на Волыни. Эстакады ржавеют, оборудование стареет, а готовность так и остается на бумаге – 87,6%. "Укрзападуглестрой", единственная компания в Украине, специализирующаяся на строительстве шахт, превратился в живую иллюстрацию того, как амбициозные проекты могут застрять между прошлым и будущим.

Как сейчас выглядит недострой
Помещения рушатся так и не достроившись

Государство снова ищет покупателя, снижая цену. Местные жители пожимают плечами — они уже привыкли к обещаниям. А шахта №10 продолжает стоять, напоминая о том, что иногда самое сложное — не начать строительство, а его завершить. История "Укрзападуглестроя" точно имеет продолжение, только никто не знает, каким оно будет.

