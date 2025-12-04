Всем бы и побольше: в Украине есть село с причудливым названием (фото)

Первое письменное упоминание о селе датируется второй четвертью XVII века

В Украине можно найти множество населенных пунктов со смешными и необычными названиями. Одно из них расположено в Черкасской области — село Деньги, которое имеет богатую историю и свои легенды.

Село Деньги расположено в Золотоношском районе Черкасской области, на реке Крапивная. Возле населенного пункта есть древние курганы, могилы и урочища. Этим селом когда-то проходил "Злодейский путь".

Что известно о селе Деньги

Дорожный указатель с таким названием села точно привлекает внимание путешественников. Перенося ударение с последнего на первый слог, в голове сразу крутятся мысли о богатстве и изобилии. Но правильное произношение названия села — "Деньги́".

Село Деньги в Черкасской области, Фото: vlasno.info

Согласно одной из версий, свое название поселок получил от татарского слова "теньга" (монета). В книге "История казачьих сел" Ф. И. Иващенко рассказывается, что татары везли очередной налог и рядом с селом потеряли сумку с деньгами. Мимо проходил житель села, поднял ее и стал пересчитывать деньги. Когда татары вернулись, они забрали большую часть, но юноше оставили несколько монет. С тех пор, мол, село и стало называться "Деньги".

Добро пожаловать в Деньги

Существует и другая версия происхождения названия. По историческим данным, село Деньги было казачьим поселением и здесь располагалась Деньговская сотня Кропивницкого полка. Она брала активное участие в Освободительной войне (1648–1654 годов), героически защищая Украину в битвах под Корсунем, Пилявцами, Берестечком и другими городами.

Как выглядит село Деньги в Украине, Фото: vlasno.info

В "Википедии" говорится, что первое письменное упоминание о селе датируется второй четвертью XVII века. На карте "Деньги" появились в 1812 году, а в казачью историю село вошло в 1920 году, когда в нем расположился лагерь Конного полка Черных Запорожцев Армии УНР.

Во времена установления советской власти часть зажиточных жителей села была раскулачена, а в 30-х годах десятки деньговчан стали жертвами репрессий. Местные жители активно участвовали в боях на фронтах Второй мировой войны.

Дом культуры в селе Деньги

Население поселка по состоянию на 2018 год составляло 1160 человек. Над "Деньгами" возвышается гора-глинище, откуда открывается красивая панорама равнинного украинского села.

Вокруг села Деньги расположены курганы, Фото: Zolo.gov

