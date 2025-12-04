Всем бы и побольше: в Украине есть село с причудливым названием (фото)
Первое письменное упоминание о селе датируется второй четвертью XVII века
В Украине можно найти множество населенных пунктов со смешными и необычными названиями. Одно из них расположено в Черкасской области — село Деньги, которое имеет богатую историю и свои легенды.
Село Деньги расположено в Золотоношском районе Черкасской области, на реке Крапивная. Возле населенного пункта есть древние курганы, могилы и урочища. Этим селом когда-то проходил "Злодейский путь".
Что известно о селе Деньги
Дорожный указатель с таким названием села точно привлекает внимание путешественников. Перенося ударение с последнего на первый слог, в голове сразу крутятся мысли о богатстве и изобилии. Но правильное произношение названия села — "Деньги́".
Согласно одной из версий, свое название поселок получил от татарского слова "теньга" (монета). В книге "История казачьих сел" Ф. И. Иващенко рассказывается, что татары везли очередной налог и рядом с селом потеряли сумку с деньгами. Мимо проходил житель села, поднял ее и стал пересчитывать деньги. Когда татары вернулись, они забрали большую часть, но юноше оставили несколько монет. С тех пор, мол, село и стало называться "Деньги".
Существует и другая версия происхождения названия. По историческим данным, село Деньги было казачьим поселением и здесь располагалась Деньговская сотня Кропивницкого полка. Она брала активное участие в Освободительной войне (1648–1654 годов), героически защищая Украину в битвах под Корсунем, Пилявцами, Берестечком и другими городами.
В "Википедии" говорится, что первое письменное упоминание о селе датируется второй четвертью XVII века. На карте "Деньги" появились в 1812 году, а в казачью историю село вошло в 1920 году, когда в нем расположился лагерь Конного полка Черных Запорожцев Армии УНР.
Во времена установления советской власти часть зажиточных жителей села была раскулачена, а в 30-х годах десятки деньговчан стали жертвами репрессий. Местные жители активно участвовали в боях на фронтах Второй мировой войны.
Население поселка по состоянию на 2018 год составляло 1160 человек. Над "Деньгами" возвышается гора-глинище, откуда открывается красивая панорама равнинного украинского села.
