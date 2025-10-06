Готовят на костре и греют воду на свечах: как жители Шостки живут без света, воды и газа (фото, видео)
Шосткинцы уже несколько суток вынужденно живут в спартанских условиях
Россияне несколько раз атаковали объекты критической инфраструктуры в Шосткинском районе Сумской области. В Шостке продолжается блекаут, нет газа, а воду горожанам подают по графику.
Шосткинская община страдает от последствий российской агрессии. В течение нескольких дней россияне лишили граждан элементарных коммунальных услуг, сообщал городской голова Николай Нога.
В городе, информировал он, нет газа и света, а вода подается по графику благодаря альтернативной энергетике. Сейчас энергетики, спасатели и коммунальные структуры вместе со специалистами из других регионов круглосуточно прорабатывают восстановление критической инфраструктуры.
Городской голова сообщил, что в Шостке сейчас работают 120 пунктов несокрушимости, где можно согреться, подзарядить телефон, а дети и старики получают бесплатное горячее питание.
Кроме того, на железной дороге адаптированы маршруты движения к ситуации безопасности. На направлении Киев-Шостка организована комбинированная перевозка: поезд и автобус, а пригородные рейсы временно изменены с учетом безопасности пассажиров.
Спасатели сообщили, что в мобильные пункты ГСЧС обратились 2348 жителей города, а 1270 человек отведали теплые блюда и согрелись горячим чаем.
Кроме того, психологи службы поддержали и успокоили 656 человек.
Между тем, как сообщили в Сумской областной военной администрации, с газом уже более 50% домов также работает около 80% мобильного покрытия.
В "Сумыоблэнерго" призвали потребителей электроэнергии в Шосткинском районе соблюдать информационную тишину.
"Если у вас появился свет, не публикуйте информацию об этом в социальных сетях с указанием населенных пунктов или адресов, ведь враг может отслеживать такие сообщения и повторно атаковать энергообъекты в общинах", — предупредили энергетики.
Сами же шосткинцы, несмотря ни на что, продолжают жить свою лучшую жизнь, считая, что временные проблемы пройдут. Горожане не теряют чувство юмора и делятся в соцсетях собственными историями выживания.
Напомним, "Телеграф" писал, что 4 октября россияне ударили по вокзалу в Шостке. В это время на железнодорожной станции поезд принимал пассажиров.