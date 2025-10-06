Укр

Готовят на костре и греют воду на свечах: как жители Шостки живут без света, воды и газа (фото, видео)

Алексей Руденко
Читати українською
Шостка пережила уже не один удар ВС РФ по инфраструктуре за последнее время
Шостка пережила уже не один удар ВС РФ по инфраструктуре за последнее время. Фото Коллаж "Телеграфа"

Шосткинцы уже несколько суток вынужденно живут в спартанских условиях

Россияне несколько раз атаковали объекты критической инфраструктуры в Шосткинском районе Сумской области. В Шостке продолжается блекаут, нет газа, а воду горожанам подают по графику.

Шосткинская община страдает от последствий российской агрессии. В течение нескольких дней россияне лишили граждан элементарных коммунальных услуг, сообщал городской голова Николай Нога.

В городе, информировал он, нет газа и света, а вода подается по графику благодаря альтернативной энергетике. Сейчас энергетики, спасатели и коммунальные структуры вместе со специалистами из других регионов круглосуточно прорабатывают восстановление критической инфраструктуры.

Городской голова сообщил, что в Шостке сейчас работают 120 пунктов несокрушимости, где можно согреться, подзарядить телефон, а дети и старики получают бесплатное горячее питание.

Жители Шостки в пункте несокрушимости
В пункте несокрушимости в Шостке

Кроме того, на железной дороге адаптированы маршруты движения к ситуации безопасности. На направлении Киев-Шостка организована комбинированная перевозка: поезд и автобус, а пригородные рейсы временно изменены с учетом безопасности пассажиров.

Шостка – как выглядит поезд после атаки россиян по вокзалу
Пассажирский вагон в Шостке после удара по вокзалу

Спасатели сообщили, что в мобильные пункты ГСЧС обратились 2348 жителей города, а 1270 человек отведали теплые блюда и согрелись горячим чаем.

Дети в пункте несокрушимости в Шостке
Дети в палатках спасателей в Шостке

Кроме того, психологи службы поддержали и успокоили 656 человек.

Между тем, как сообщили в Сумской областной военной администрации, с газом уже более 50% домов также работает около 80% мобильного покрытия.

Палатка спасателей в Шостке
Пункт несокрушимости в Шостке

В "Сумыоблэнерго" призвали потребителей электроэнергии в Шосткинском районе соблюдать информационную тишину.

"Если у вас появился свет, не публикуйте информацию об этом в социальных сетях с указанием населенных пунктов или адресов, ведь враг может отслеживать такие сообщения и повторно атаковать энергообъекты в общинах", — предупредили энергетики.

Сами же шосткинцы, несмотря ни на что, продолжают жить свою лучшую жизнь, считая, что временные проблемы пройдут. Горожане не теряют чувство юмора и делятся в соцсетях собственными историями выживания.

Жители Шостки готовят еду на костре
Жители Шостки готовят еду на открытом огне
Чем питаются в Шостке во время блекаутов
Рацион шосткинца во время блекаутов
Кофе в Шостке варят на свечах во время блекаута
Кофе, сваренный на свечах
Шостка – первые блюда готовятся на огне
Горячие блюда готовят на мангалах
В Шостке во время блекаута суп варят на переносной газовой плите
В Шостке живут гостеприимные люди, которые приглашают на свежесваренный суп
Борщ в Шостке варят на туристических газовых баллонах
Борщ в Шостке также варят по особому
Блэкаут в Шостке — как греют воду
Многие горожан переняли это ноу-хау
Чай в Шостке готовят в железных мисках и на свечах
Чай в Шостке имеет особый способ приготовления.
Газовая горелка – как варят кофе в Шостке
Кофе без газа в сети приготовить вполне реально
Первые блюда в Шостке готовят на уличном камине.
Еду можно приготовить и в дымоходе

Напомним, "Телеграф" писал, что 4 октября россияне ударили по вокзалу в Шостке. В это время на железнодорожной станции поезд принимал пассажиров.

