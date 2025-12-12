Европейцы платят за них 100 евро за килограмм, а вы просто выбрасываете: как зарабатывают на шкурках от мандаринов

Выбрасываешь шкурку — выбрасываешь деньги

Купили килограмм мандаринов, съели фрукты, а кожура улетела в помойку? Европейцы вас бы не поняли. Там кожуру ценят больше, чем саму мякоть цитруса. А цены на нее такие, что глаза лезут на лоб.

Что нужно знать:

Сушеные шкурки продают почти по 100 евро за килограмм

Из них делают эфирные масла и лекарства

Мандарины в европейских магазинах стоят около 3 евро за килограмм

"Телеграф" рассказывает, почему мандариновые шкурки в Европе продают в десятки раз дороже самих фруктов и с что ними делают вместо того, чтобы выбрасывать.

Шкурки стоят как ювелирные украшения

Килограмм свежих мандаринов в немецких магазинах стоит от 1,65 до 3 евро. Звучит нормально. Но вот кожуру от этих самых фруктов продают по совсем другой цене. На немецком Amazon сушеные мандариновые шкурки стоят 9,71 евро (и это уже со скидкой) за 100 граммов. Считаем: это 97,10 евро за килограмм. Выходит, кожура дороже самих мандаринов в 30-60 раз.

Цена на чай из сушеных мандаринов на германском Amazon

Почему такая разница? Всё просто. Европейцы давно поняли, что мандариновая шкурка – это не мусор, а ценное сырье. Из нее делают эфирные масла для духов, добавляют в дорогостоящую косметику, настаивают элитные ликеры. В лучших ресторанах мира мандариновую цедру преподносят как изысканную специю. А мы просто выбрасываем это в ведро.

Духи, лекарства и косметика: на что идут шкурки

В Европе мандариновую шкурку используют в нескольких направлениях. Во-первых, из нее производят эфирные масла. Они идут на духи и средства для ароматерапии. Один флакончик такого масла может стоить как хорошая бутылка вина.

Из мандариновых шкурок производят эфирные масла

Во-вторых, кожуру добавляют в косметику. Производители натуральной косметики готовы платить большие деньги за органическую цедру. Она содержит вещества, полезные для кожи. В-третьих, из мандариновых шкур настаивают элитные ликеры и делают специи для ресторанов. В таких заведениях одна порция блюда с мандариновой цедрой может стоить как обед на двоих в обычном кафе.

Уборка без химии

Мандариновые шкурки отлично подходят для уборки. У них есть природные кислоты, растворяющие жир и грязь. Белой стороной кожуры можно почистить микроволновку или духовку. Результат будет не хуже, чем от дорогих средств из магазина. Плюс приятный аромат вместо едкого запаха химии.

Еще один способ использования – борьба с неприятными запахами. Несколько свежих шкурок на дне мусорного ведра, и никаких лишних ароматов на кухне. Они просто убивают вонь. В шкафах с одеждой сушеные мандариновые шкурки тоже работают. Белье пахнет свежестью, а не затхлостью.

Для огорода и ванной: еще два варианта применения

Любители комнатных растений могут использовать шкурки как натуральное удобрение и защиту от вредителей. Измельченные шкурки добавляют в грунт, и они отпугивают тлю и муравьев. Это органическая альтернатива химическим ядам. Растения получают полезные вещества, а насекомые убегают.

После тяжелого дня можно устроить расслабляющую ванну с мандариновыми шкурками. Бросите горсть сушеных шкурок в воду, и ванная наполняется цитрусовым ароматом. Это помогает устранить напряжение и успокоиться. Главное – убедиться, что нет аллергии на цитрусовые.

В выпечке и чае: кулинарные возможности

Мандариновая цедра – настоящая находка для тех, кто любит печь. Чисто вымытую кожицу натирают на мелкой терке и добавляют в тесто для кексов, печенья или пирогов. Выпечка приобретает яркий цитрусовый вкус и аромат. Можно добавлять цедру в йогурт или творожную запеканку.

Чай из мандариновых шкурок

Если высушить кожуру и перемолоть в кофемолке, выходит универсальная приправа. Ее добавляют в чай, посыпают ею десерты или смешивают с сахаром. Выходит ароматный цитрусовый сахар для выпечки. Хранить такую приправу нужно в герметичной банке в темном месте. Еще один вариант – настоять кожуру на масле или уксусе. Через пару недель выходит ароматное основание для салатных заправок.

Почему европейцы так ценят шкурки

Главная причина – тренд на экологичность. Европейцы не любят выбрасывать то, что можно использовать повторно. Мандариновые шкурки – безопасная альтернатива химическим средствам. Они не вредят природе и здоровью. Плюс настоящая экономия средств.

Вторая причина – спрос от производителей. Компании, производящие натуральную косметику, духи и лекарства, готовы платить за качественное сырье. А органическая мандариновая цедра на рынке стоит дорого. Поэтому обычные шкурки превратились в ценный продукт. У нас все наоборот. Съели мандарин – выбросили шкурку. А могли бы сэкономить на уборочных средствах или сделать полезную приправу для кухни.

